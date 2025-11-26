  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Skeleton Courses annulées à Igls : les athlètes refusent de s’élancer !

ATS

26.11.2025 - 08:49

Après l'annulation des premières épreuves de Coupe du monde de luge à Igls, c'est au tour de celles de skeleton de tomber à l'eau.

Les épreuves de Coupe du monde de skeleton à Igls tombent à l'eau (archive).
Les épreuves de Coupe du monde de skeleton à Igls tombent à l'eau (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

26.11.2025, 08:49

26.11.2025, 09:27

La fédération internationale de bobsleigh (IBSF) a annoncé mardi que les athlètes s'étaient prononcés contre la tenue des courses en Autriche, en raison d'une piste insuffisamment préparée.

Les athlètes ont voté en faveur de l'annulation par 30 voix contre 21. Le début des entraînements mercredi a été jugé trop tardif pour accumuler assez d'expérience sur cette piste partiellement reconstruite.

Luge. L’étape d’Igls compromise après un refus d’homologation

LugeL’étape d’Igls compromise après un refus d’homologation

L'annulation concerne une course individuelle chez les hommes et une chez les femmes ainsi qu'une épreuve par équipe mixte. Les courses seront rattrapées sur une autre piste, qui sera désignée «dans les prochains jours» par l'IBSF.

Les plus lus

Le mystère des looks immaculés de Charlène de Monaco
Une élue provoque la stupéfaction et se paie la tête de Trump
Franjo von Allmen : «Je n'ai plus rien à prouver à personne»
Dans sa ville natale, Vladimir Poutine met au pas la culture rebelle
«Sale con, va !» - Kylian Mbappé craque et insulte un arbitre