Après l'annulation des premières épreuves de Coupe du monde de luge à Igls, c'est au tour de celles de skeleton de tomber à l'eau.

Les épreuves de Coupe du monde de skeleton à Igls tombent à l'eau (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La fédération internationale de bobsleigh (IBSF) a annoncé mardi que les athlètes s'étaient prononcés contre la tenue des courses en Autriche, en raison d'une piste insuffisamment préparée.

Les athlètes ont voté en faveur de l'annulation par 30 voix contre 21. Le début des entraînements mercredi a été jugé trop tardif pour accumuler assez d'expérience sur cette piste partiellement reconstruite.

L'annulation concerne une course individuelle chez les hommes et une chez les femmes ainsi qu'une épreuve par équipe mixte. Les courses seront rattrapées sur une autre piste, qui sera désignée «dans les prochains jours» par l'IBSF.