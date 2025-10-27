«Pas très malin» : le cycliste français revient sur sa détention en Russie

Le cycliste français Sofiane Sehili, de retour en France, juge «pas très malin» d'avoir pris ce risque pour tenter de battre un record d'ultracyclisme. Il a été libéré après 50 jours de détention en Russie pour avoir illégalement franchi la frontière sino-russe.

«J'ai tenté de traverser la frontière légalement, ce qui malheureusement n'a pas été possible ce jour-là. Ça aurait éventuellement été possible le lendemain, mais je n'aurais pas eu la possibilité de battre le record. Donc j'ai décidé de tenter de passer cette frontière illégalement», précise-t-il dans un entretien avec l'AFP.

«En Chine, c'est très contrôlé, donc je n'imaginais pas que j'allais pouvoir longer la frontière jusqu'à trouver un endroit où elle allait être poreuse, mais c'est malgré tout ce qui est arrivé», après «avoir crapahuté dans la forêt pendant quatre heures», ajoute le cycliste de 44 ans.

Une fois en Russie, «pour éviter de me retrouver nez à nez avec les autorités (j'ai dû) continuer à faire chemin dans une forêt assez épaisse pendant encore plusieurs heures, sauf que la nuit allait tomber et là je me suis dit que tout ça avait assez duré, que c'était de toute façon pas très malin d'essayer de faire ça».

Contexte tendu

Le sportif était parti de Lisbonne début juillet, et comptait traverser 17 pays pour arriver début septembre à Vladivostok, ville située à l'extrémité est de la Russie.

«Un peu naïvement, je me suis dit que, comme je n'étais encore pas très loin de la frontière, si je me présentais aux autorités (russes) en essayant de leur faire croire que j'avais fait tout ça involontairement, j'avais encore une chance d'être renvoyé en Chine relativement rapidement», estime encore le cycliste.

Or, «le contexte en Russie étant quand même assez tendu, ça n'a pas fonctionné. Ils ont immédiatement saisi mon GPS, mon téléphone, mes caméras, ils ont tout étudié, et je me suis retrouvé finalement dans l'impossibilité de continuer à leur mentir en leur faisant croire que j'avais pas fait exprès».

«A partir de là, les choses ont suivi leur cours normal (...) J'ai été traité comme n'importe quelle personne qui aurait fait ce que j'ai fait», a-t-il encore dit.

Pas de mauvais traitements

Il ne se plaint pas de mauvais traitements. «A chaque fois que j'ai été transféré dans un centre de détention, j'ai eu une visite médicale, on s'assurait que tout allait bien, à chaque fois que j'étais entendu, tout était noté, il y avait des procès-verbaux. Ce n'est pas un endroit où on vous prend, on vous jette dans une cellule et vous ne savez pas exactement ce qui se passe», a-t-il estimé.

Sofiane Sehili a été libéré le 23 octobre, après avoir été jugé et condamné à une amende pour «franchissement illégal de la frontière» dans l'Extrême-Orient russe. Il est arrivé dimanche à Paris, après avoir transité par la Thaïlande.