  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NBA Un «médicament inapproprié» : George suspendu 25 matches

ATS

31.1.2026 - 19:30

L'ailier vedette des Philadelphia Sixers Paul George a été suspendu 25 matches. Il est sanctionné pour avoir violé le règlement antidrogue, a annoncé samedi la NBA.

Keystone-SDA

31.01.2026, 19:30

31.01.2026, 19:34

La suspension «sans salaire» du joueur neuf fois All-Star prend effet dès le prochain match des Sixers, samedi face aux New Orleans Pelicans samedi, a indiqué l'instance. La NBA n'a pas précisé le nom de la substance incriminée.

Paul George (35 ans) a admis son «erreur», dans des propos relayés par ESPN. «Au cours des dernières années, j'ai parlé de l'importance de la santé mentale, et alors que je cherchais récemment un traitement pour un problème personnel, j'ai commis l'erreur de prendre un médicament inapproprié», a-t-il expliqué.

NBA. Soirée difficile pour George et les Wizards face à l’armada des Lakers

NBASoirée difficile pour George et les Wizards face à l’armada des Lakers

«J'assume l'entière responsabilité de mes actes et je présente mes excuses à l'organisation des Sixers, à mes coéquipiers et aux fans de Philadelphie pour les mauvaises décisions que j'ai prises», a-t-il poursuivi.

La franchise de Pennsylvanie ayant disputé 47 des 82 matches au calendrier, George pourra retrouver la compétition juste avant la fin de la saison régulière, en prévision des play-off au printemps.

Une suspension qui tombe mal

«PG13», médaillé d'or des Jeux 2016 avec les États-Unis, s'est imposé dans les années 2010 comme l'un des meilleurs à son poste, mais son étoile a pâli récemment en raison de blessures à répétition. Il a raté près de la moitié des matches de son équipe depuis qu'il a rejoint les Sixers à l'été 2024.

George (16 points de moyenne) a enchaîné les matches en janvier, avec une performance à 32 points contre les Bucks le 28 janvier. Cela a coïncidé avec le regain de forme des Sixers, actuellement sixièmes de la Conférence Est. Son salaire annuel s'élève à environ 52 millions de dollars cette saison.

Les plus lus

Delémont : le Swiss Loto fait un nouveau millionnaire
A Lutry, une marche pour rendre hommage et réclamer justice
Thriller à suspense à la Praille : nul spectaculaire entre Servette et Sion !
A Minneapolis, une juge refuse de bloquer les opérations d'ICE
La cheffe de mission diplomatique états-unienne est arrivée au Venezuela
10'000 Danois dénoncent les propos de Trump sur l'Afghanistan