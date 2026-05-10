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Giro Paul Magnier signe un deuxième succès en trois jours 

Melchior Cordonier

10.5.2026

Paul Magnier a signé dimanche son deuxième succès en trois étapes dans le Giro 2026. Le Français s'est imposé à Sofia au terme d'un sprint massif royal, devant Jonathan Milan et Dylan Groenewegen. Le Vaudois de la Tudor Robin Froidevaux a fini 12e de l'étape, au terme de laquelle Guillermo Thomas Silva reste en tête du général.

Agence France-Presse

10.05.2026, 16:45

10.05.2026, 17:14

Moins de dix coureurs avaient pu en découdre au sprint vendredi au terme de la 1re étape, marquée par une chute massive à 600 m de l'arrivée. Dimanche, c'est devant tous les autres meilleurs finisseurs du peloton de ce Giro que Paul Magnier (22 ans) a triomphé.

Se découvrant au dernier moment, le coureur de Soudal Quick-Step s'est imposé de justesse devant l'Italien Jonathan Milan et le Néerlandais Dylan Groenewegen lors de cette arrivée massive. Il a dépassé sur le fil Jonathan Milan, qui avait lancé le sprint de très loin.

Déjà vainqueur de la première étape vendredi à Bourgas, maillot rose à la clé, Magnier a doublé la mise pour décrocher sa quatrième victoire de la saison, la 28e de sa carrière déjà. «J'ai levé les bras mais je n'étais pas sûr d'avoir gagné», a commenté l'autre phénomène du cyclisme français (avec Paul Seixas).

Ambitieux et sûr de sa force, le natif du Texas, qui habite Grenoble, a déclaré que «oui il avait imaginé» un tel scénario et qu'il avait clairement visé la victoire, même face à des sprinteurs du calibre de Milan et Groenewegen. «Maintenant je sais que je peux rivaliser avec les meilleurs sprinters du monde», a-t-il ajouté.

Avant l'emballage final, l'étape a été soporifique avec juste une échappée de trois coureurs repris à 500 m de l'arrivée pour égayer les débats. Dans l'ensemble, les trois étapes en Bulgarie n'ont pas été passionnantes, marquées essentiellement par l'énorme chute collective samedi qui a conduit six coureurs à abandonner sur les routes glissantes vers Veliko Tarnovo.

Chaos sur le Giro. Enorme chute collective : un coureur de premier plan tombe dans le fossé

Chaos sur le GiroEnorme chute collective : un coureur de premier plan tombe dans le fossé

L'équipe UAE décapitée

Parmi eux, trois coureurs de l'équipe UAE, décapitée d'entrée. Jay Vine et Mac Soler, victimes respectivement de fractures au coude et du pelvis, avaient jeté l'éponge dès samedi et dimanche c'est le leader, Adam Yates, qui a renoncé à son tour, souffrant d'abrasions sévères et d'une commotion cérébrale.

Le forfait du Britannique, troisième du Tour de France 2023, prive Jonas Vingegaard d'un nouveau concurrent lors de cette 109e édition déjà bien dépeuplée. Le Danois, qui a vécu un début de Giro paisible, s'est montré offensif lors de la deuxième étape, essentiellement pour minimiser les risques de chute.

Le premier grand rendez-vous pour les favoris pourrait avoir lieu vendredi prochain lors de l'arrivée au sommet du redoutable Blockhaus.

Jan Christen 6e du général

Vainqueur samedi à Veliko Tarnovo, l'Uruguayan Guillermo Thomas Silva portera donc le maillot rose à l'heure de débarquer sur le sol italien mardi, après une journée de repos et de transfert. L'espoir argovien Jan Christen (UAE), 8e de la 2e étape, reste 6e du général à 10 secondes du leader.

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