Les Suisses se sont montrés à leur avantage lors des épreuves en eau libre des Mondiaux de Singapour. Paul Niederberger et Christian Schreiber se sont respectivement classés 11e et 21e du 5 km vendredi.

Une belle 11e place pour Paul Niederberger (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les deux hommes avaient déjà terminé dans le premier quart du classement mercredi sur la distance double. C'est Schreiber (23 ans) qui s'était alors illustré avec une belle 10e place, Niederberger (21 ans) ayant quant à lui terminé 17e de ce 10 km.

L'Allemand Florian Wellbrock et l'Australienne Moesha Johnson ont tous deux signé le doublé, triomphant tant sur 10 que sur 5 km. Ces épreuves en «open water», disputées dans une eau à plus de 30 degrés, se termineront samedi avec un k.o. sprint sur 3 km. Niederberger et Schreiber seront de la partie.