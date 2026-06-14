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Tour Auvergne-Rhône-Alpes Seixas contraint d'abandonner après sa lourde chute de samedi

Clara Francey

14.6.2026

Paul Seixas a abandonné dimanche lors de la huitième et dernière étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes dont il avait pris le départ malgré sa lourde chute de la veille, ont annoncé les organisateurs. Le Français de 19 ans a mis pied à terre au début de la montée hors catégorie de Bisanne, la deuxième des quatre difficultés de la journée.

Agence France-Presse

14.06.2026, 14:44

14.06.2026, 16:19

«La nuit a été bonne, il n'y avait pas de problème. Ce matin également, le checking était bon, donc en concertation avec le staff médical et Paul et Luc et moi, on a pris la décision de prendre le départ. Lui, il avait envie, de toute façon», a expliqué Julien Jurdie, le manager de Decathlon au micro de France TV.

«Après, les courbatures se sont vite revenues, le départ n'était pas facile, donc on n'a pas pris de risque. Paul nous a dit à la radio qu'il ne se sentait pas forcément très bien, qu'il avait un petit peu des douleurs à gauche et à droite. Par précaution, on a préféré dire à Paul d'arrêter la course, c'est, je pense, plus prudent notamment pour le mois de juillet», a-t-il ajouté.

Tour de France. Prodige tricolore, Paul Seixas annonce qu'il sera de la partie en juillet

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Le leader de l'équipe Decathlon, qui occupait la sixième place du général à 1 min 54 sec de l'Australien Luke Tuckwell, avait fait appel un peu plus tôt à la voiture médicale avant de se résoudre donc à quitter les routes de l'ex-Dauphiné, répétition générale avant le Tour de France (4-26 juillet).

«Ça repart. On n'abandonne pas», avait lancé le Lyonnais au départ dimanche matin à Beaufort, expliquant qu'il avait dans l'idée de faire au moins «de bonnes intensités» lors de cette étape.

«Ça fait un peu mal mais c'est le dernier jour, on va tout donner. Je n'ai rien de cassé, avait-il développé. La victoire finale va être compliquée mais rien n'est impossible. Tout le staff médical a fait du bon boulot, j'arrive à bien tenir le guidon. Après, j'ai un peu mal au bras, c'est compliqué pour les descentes.»

Le prodige français avait chuté samedi après 32 km de course à une vitesse qu'il a estimée lui-même à 70 km/h. Après avoir glissé sur 20 à 30 mètres dans les graviers, il s'est relevé avec de multiples dermabrasions, notamment aux mains sévèrement touchées, aux genoux et aux coudes.

Malgré cette chute, Seixas avait réussi à limiter les écarts sur le Mexicain Isaac Del Toro, vainqueur au sommet du Grand Colombier et favori dimanche pour la victoire finale.

«On apprend à la douleur. Je pense qu'hier, on a vu beaucoup de belles choses de la part de l'équipe collectivement. On a vu un groupe de solidarité exemplaire. Paul a beaucoup apprécié. À la radio, il a eu un bon message avant de quitter la course auprès de ses équipiers. Tout va bien. On va récupérer, on va faire un nouveau checking avec le staff médical. Et après, on va prendre quelques journées de repos, et la machine va repartir», a encore dit Julien Jurdie.

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