  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Le «phénomène» du cyclisme Paul Seixas, l’élu ? «On n'a pas vu ça en France depuis 50 ans»

Nicolas Larchevêque

23.4.2026

«Phénoménal» sur un vélo, «posé» en dehors, Paul Seixas s'affirme comme la nouvelle star du sport français, un statut qu'il accueille avec un flegme total et toute l'insouciance de ses 19 ans.

Agence France-Presse

23.04.2026, 10:26

Avec ses sept victoires depuis le début de saison, dont la Flèche Wallonne mercredi, le surdoué lyonnais a réveillé un fol espoir dans un pays privé de victoire dans le Tour de France depuis Bernard Hinault en 1985. «On n'a pas vu ça en France depuis 50 ans», s'enflamme le directeur du Tour Christian Prudhomme, en espérant accueillir dès cet été ce talent à la fois hyper précoce et bluffant de maturité, un «alien» à la Victor Wembanyama.

La pression, colossale, d'être annoncé partout comme le successeur, voire «l'élu» ou le nouveau Tadej Pogacar, en écraserait plus d'un. «Tous les Français veulent qu'il soit le nouveau champion. Savoir gérer ça est aussi important que d'avoir de bonnes jambes, prévient l'expérimenté coureur flamand Tiesj Benoot, coéquipier de Seixas dans l'équipe Decathlon CMA CGM. Mais Paul est vraiment un mec qui reste cool.»

Cyclisme. Paul Seixas s’adjuge la Flèche Wallonne devant Mauro Schmid

CyclismePaul Seixas s’adjuge la Flèche Wallonne devant Mauro Schmid

De fait, la pression semble «glisser sur sa peau comme l'eau sur les plumes d'un canard», selon les mots d'Oliver Naesen, un autre coéquipier de Seixas. Lequel répète inlassablement qu'il s'en «fout des attentes». «J'entends des choses. Moi je me concentre sur ce que j'ai envie de devenir», expliquait le longiligne Lyonnais (1,86 m, 64 kg) à l'AFP en février, reclus dans la Sierra Nevada espagnole.

Dans son équipe, on se dit bluffé. «Avec un tel potentiel physique, d'autres pourraient être écrasés par cette attente. Lui en fait un jeu. Il a une telle sérénité», s'étonne Sébastien Joly, directeur de la compétition de l'équipe qui veille sur le prodige.

«Tête en l'air» mais «bien câblé»

Les proches de «Polo» décrivent un jeune homme «rêveur», «tête en l'air», à toujours oublier un truc, avec sa dégaine de savant fou, les cheveux bruns en pagaille. Mais aussi quelqu'un de «structuré», «bien câblé», très à l'aise en anglais et qui poursuit en parallèle ses études à l'EM Lyon, une école supérieure de commerce, un domaine dans lequel il veut «réussir aussi».

Lui-même se dit «posé, calme et patient, pas quelqu'un de très tonique dans la vie réelle». Sur un vélo en revanche, il devient «un acharné», résume son père Emmanuel, ancien vice-champion de France de karaté. Un monstre de détermination qui n'hésite pas à afficher ses ambitions.

La nouvelle pépite du cyclisme. «Avec Paul Seixas, le pire serait de tomber dans l'émotionnel»

La nouvelle pépite du cyclisme«Avec Paul Seixas, le pire serait de tomber dans l'émotionnel»

Le Tour de France ? «Le rêve ultime. C'est ce qui m'a donné envie d'être polyvalent et de ne pas me donner de limites. Je ferai tout pour l'accomplir», disait-il à l'AFP au moment de faire ses premiers pas chez les professionnels début 2025 en débarquant directement de chez les juniors.

Il a toutes les qualités pour: excellent grimpeur et descendeur, très bon en contre-la-montre, doté de capacités de récupération phénoménales, il prouve qu'il sait aussi commander à des coureurs plus âgés. «Paul a cette capacité à fédérer un groupe, le tout avec sympathie, à toujours dire merci. C'est une crème, intellectuellement et sportivement. Un garçon exceptionnel, hors classe», s'enthousiasme Julien Jurdie, directeur sportif historique qui n'avait encore «jamais vu ça».

«Un coeur exceptionnel et trois poumons»

Dans sa famille, le cyclisme n'était pourtant pas une priorité. Il y avait bien le grand-père qui regardait «tout le temps le Tour de France» et lui a «transmis la passion». «Mais mes parents, explique-t-il, pensaient que ce n'était pas un sport pour les enfants». Et il a fallu l'intervention d'un grand oncle pour les convaincre de l'inscrire dans un club.

A huit ans, il intègre en 2014 le Lyon Sprint Évolution (LSE) où il impressionne tout de suite le président Guy Chabrier qu'il... lâche dans une côte. «Là on s'est dit: houlà, il y a un phénomène», se rappelle le dirigeant. Lorsque sa mère Emmanuelle, enseignante, est mutée à Anse, le jeune Seixas rejoint en 2021 le Vélo Club Villefranche Beaujolais où il met encore tout le monde d'accord.

Tour du Pays basque. Paul Seixas met fin à 19 ans d'attente pour le cyclisme français

Tour du Pays basquePaul Seixas met fin à 19 ans d'attente pour le cyclisme français

«Il était déjà impressionnant dans sa façon de pédaler, avec des jambes très fines mais beaucoup de force. Il a un coeur exceptionnel et trois poumons. Paul est une exception, un phénomène», expliquait à l'AFP le manager général du club, Anthony Barle, au lendemain de son titre mondial juniors du chrono en 2024 à Zurich.

Si ses parents ne l'ont pas tout de suite mis au vélo, ils ont en revanche identifié rapidement ses prédispositions physiques lors de leurs longues marches en montagne. Aujourd'hui encore, la randonnée est la grande passion de Seixas qui rêve d'aller escalader les sommets du Népal. Mais la priorité ce sont d'autres montagnes, celles du Tour de France où il est désormais attendu par tout un peuple.

Les plus lus

Déclarations rocambolesques: le ministre de la Santé de Trump se ridiculise
«Mon père ne m'a pas laissé grand-chose de sa vie»
Matthieu Delormeau évoque sa vertigineuse descente aux enfers
Un proche de Donald Trump veut remplacer l'Iran par... l'Italie !
Donald Trump insulte une juge de la Cour suprême et fait polémique !