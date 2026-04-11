Paul Seixas, 19 ans, a remporté le Tour du Pays basque samedi à Bergara. Il devient le premier Français depuis Christophe Moreau en 2007 à remporter une course par étapes au niveau World Tour.

Paul Seixas, 19 ans, a remporté le Tour du Pays basque samedi à Bergara. IMAGO/Sirotti

Keystone-SDA ATS

Vainqueur de trois étapes cette semaine, le prodige de l'équipe Decathlon CMA CGM a remporté le général avec 2'30 d'avance sur l'Allemand Florian Lipowitz à l'issue de la 6e et dernière étape enlevée sous une pluie battante par l'Américain Andrew August (Ineos).

Le Norvégien Tobias Johannessen complète le podium en profitant de la défaillance de Primoz Roglic, pour se hisser à la 3e place du général.

Avec ce sixième succès après seulement quatorze mois de présence dans le peloton professionnel, Seixas confirme un talent immense qui lui promet les plus grandes conquêtes, y compris sur le Tour de France.

En succédant au palmarès du Tour du Pays basque à Laurent Jalabert, dernier vainqueur français en 1999, le Lyonnais devient aussi le plus jeune coureur à remporter une course par étapes World Tour. Il efface des tablettes Tadej Pogacar qui avait gagné le Tour de Californie à l'âge de 20 ans en 2019.

Ses performances à répétition réveillent les plus grands espoirs dans un pays sevré de victoire dans le Tour de France depuis Bernard Hinault en 1985.

Seixas pourrait disputer son premier Tour de France dès cet été, une décision qui doit être prise après ses deux prochaines courses, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège qui auront lieu les 22 et 26 avril.