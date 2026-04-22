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Cyclisme Paul Seixas s’adjuge la Flèche Wallonne devant Mauro Schmid

ATS

22.4.2026 - 16:33

Le phénomène français Paul Seixas (19 ans) a remporté mercredi la Flèche Wallonne. Il s'est imposé devant le champion de Suisse Mauro Schmid, qui a réussi à le suivre dans le terrible mur de Huy.

Keystone-SDA

22.04.2026, 16:33

22.04.2026, 16:45

En l'absence du vainqueur sortant Tadej Pogacar, qu'il retrouvera dimanche sur la «Doyenne» des classiques, Liège-Bastogne-Liège, Seixas a fait honneur à son statut de favori. Bien lancé par ses coéquipiers de l'équipe Decathlon, il a dompté avec brio le très raide mur de Huy (1,3 km à 9,6%) dès sa première participation.

La nouvelle pépite du cyclisme. «Avec Paul Seixas, le pire serait de tomber dans l'émotionnel»

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Mauro Schmid, qu'on n'attendait pas à pareille fête, a pris la 2e place après avoir bien tenu le choc dans l'ascension finale. Il a devancé le Français Benoît Cosnefroy et le Britannique Ben Tulett au sein d'un trio qui n'a pu que s'avouer vaincu face au nouveau prodige du cyclisme dans les 200 derniers mètres.

Marc Hirschi en plein cauchemar

Vainqueur de la Flèche en 2020, Marc Hirschi n'a de son côté pas terminé la course. Il a chuté à 20 km de l'arrivée, trois jours après avoir déjà connu pareille mésaventure lors de l'Amstel Gold Race. Le triptyque ardennais autour duquel il avait axé sa préparation tourne au cauchemar.

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