Tour de Romandie féminin Paula Blasi s’impose à Villars et endosse le maillot jaune

ATS

15.8.2025 - 14:40

L'Espagnole Paula Blasi a remporté vendredi la 1e étape du Tour de Romandie féminin à Villars-sur-Ollon et s'empare du maillot jaune. Deux Suissesses ont terminé dans le top 10 de ce chrono initial.

Keystone-SDA

15.08.2025, 14:40

15.08.2025, 15:35

La coureuse de l'équipe UAE a bouclé le parcours long de 4,4 km en 11'17''. Elle s'est imposée devant la Slovène Urska Zigart, compagne de Tadej Pogacar (+17''), et la Française Juliette Labous (+19'').

Seules 63 des 93 coureuses inscrites ont pu prendre le départ, cinq équipes ayant été exclues de la course après avoir refusé de désigner et d'équiper une de leurs coureuses pour participer à un test de puce GPS. La favorite polonaise Katarzyna Niewiadoma et la Zurichoise Noemi Rüegg ont notamment été disqualifiées.

«Une décision surprenante». Coup de tonnerre : cinq équipes évincées du Tour de Romandie féminin !

«Une décision surprenante»Coup de tonnerre : cinq équipes évincées du Tour de Romandie féminin !

Häberlin et Chabbey dans le coup

Dans le camp suisse, la spécialiste de VTT Steffi Häberlin a pris une belle 6e place, à 29'' de Blasi. La Genevoise Elise Chabbey s'est quant à elle classée 9e, à 32'' de la vainqueure espagnole.

Samedi, le peloton réduit d'un tiers partira de Conthey pour arriver à La Tzoumaz après une ascension finale de 12,8 km à 8% de moyenne. La troisième et dernière étape prévue dimanche autour d'Aigle offrira un terrain propice aux baroudeuses.

