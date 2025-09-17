  1. Clients Privés
Mondiaux d’athlétisme Cruelle désillusion pour Angelica Moser et Simon Ehammer !

ATS

17.9.2025 - 15:25

Les Suisses n'ont pas obtenu les médailles espérées mercredi aux Mondiaux de Tokyo. Simon Ehammer a terminé quatrième à la longueur alors qu'Angelica Moser a fini cinquième à la perche. Les larmes ont coulé chez les deux athlètes suisses.

Angelica Moser : énorme désillusion mercredi à Tokyo.
Angelica Moser : énorme désillusion mercredi à Tokyo.
KEYSTONE

Keystone-SDA

17.09.2025, 15:25

Simon Ehammer, qui nourrissait de grosses ambitions, a fini au pied du podium avec un saut de 8m30 à son troisième essai. Dans un concours très serré, la victoire a souri à l'Italien Mattia Furlani (8m39) devant le Jamaïcain Tajay Gayle (8m34) et le Chinois Yuhao Shi (8m33).

Grosse déception aussi pour Angelica Moser. La championne d'Europe a échoué trois fois à 4m75 et a dit adieu à ses espoirs de médaille à la perche. La Zurichoise avait pourtant bien entamé son concours. Elle avait franchi facilement des barres à 4m45 et 4m65 dès son premier essai. Mais la hauteur suivante lui a été fatale.

Angelica Moser, qui est ainsi restée à 13 centimètres de son record, a pris la cinquième place du concours qui a vu la victoire de l'Américaine Katie Moon (4m90), titrée pour la troisième fois de suite. Elle a devancé sa compatriote Sandy Morris (4m85).

Muhmenthaler et Reais passent sur 200 m

Le Genevois Timothé Muhmenthaler s'est qualifié de justesse pour les demi-finales du 200 m. Le champion d'Europe 2024 a pris la troisième place de sa série en 20''39.

Toujours sur le demi-tour, William Reais a terminé quatrième de sa série en 20''38 et a donc manqué la qualification directe pour les demi-finales. Mais son chrono a permis au Grison d'être parmi les six repêchés.

Le black-out de Jason Joseph. «Je me suis dit : ‘put***, qu’est-ce que je fais maintenant ?»

Le black-out de Jason Joseph«Je me suis dit : ‘put***, qu’est-ce que je fais maintenant ?»

Sur la même distance, mais chez les femmes, Léonie Pointet a pour sa part été éliminée. Quatrième de sa série en 23''04, la Vaudoise n'a pas figuré parmi les six «lucky losers» au temps.

Record de Suisse au javelot

Simon Wieland a brillé lors des qualifications du javelot. Le Bernois, qui dispute ses premiers Mondiaux, a lancé son engin à 82m26, ce qui a lui a permis de battre de 19 centimètres le record de Suisse détenu depuis 2006 par Stefan Müller.

Mondiaux d’athlétisme : stars et espoirs suisses à Tokyo

Mondiaux d’athlétisme : stars et espoirs suisses à Tokyo

Les Championnats du monde d’athlétisme 2025 se dérouleront du 13 au 21 septembre à Tokyo. Cette 20ᵉ édition rassemblera plus de 2’000 athlètes venus de près de 200 pays.

10.09.2025

