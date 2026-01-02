  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Cyclo-cross «Petite» fracture pour Wout van Aert après une chute

ATS

2.1.2026 - 22:53

Wout van Aert souffre d'une «petite fracture» à une cheville après sa chute lors d'une course de cyclo-cross vendredi, a indiqué son équipe Visma-Lease a bike. Le Belge devra se faire opérer.

Wout van Aert ne gardera pas un souvenir impérissable de sa saison de cyclo-cross (image archives).
Wout van Aert ne gardera pas un souvenir impérissable de sa saison de cyclo-cross (image archives).
ATS

Keystone-SDA

02.01.2026, 22:53

02.01.2026, 23:00

Sous la neige, le Flamand de 30 ans est tombé dans un virage lors de l'Exact cross de Mol (Belgique), alors qu'il était au coude-à-coude avec un autre cador de la discipline, le Néerlandais Mathieu van der Poel, qui a fini par s'imposer. Van Aert a été contraint à l'abandon.

Il souffre d'une «petite fracture» à une cheville, a indiqué son équipe sur X. «Il sera opéré samedi, après quoi il se concentrera sur sa convalescence. Malheureusement, cela signifie que sa saison de cyclo-cross est terminée», a précisé Visma-Lease a bike.

Cyclo-cross. Van der Poel vainqueur à Mol, Van Aert abandonne

Cyclo-crossVan der Poel vainqueur à Mol, Van Aert abandonne

L'intéressé s'est dit «très déçu» de terminer la saison de cyclocross «comme ça», selon des propos rapportés par le communiqué. «Je me concentre désormais sur ma convalescence et, ensuite, sur la préparation de ma saison sur route.»

Van Aert, triple champion du monde de cyclo-cross, était notamment attendu à Zonhoven (Belgique) pour une étape de la Coupe du monde de cyclo-cross, dimanche. Le natif de Herentals compte aussi dix victoires d'étape sur le Tour de France.

Les plus lus

Les passagers d'une croisière rentrent après un voyage horrible et règlent leurs comptes
George Clooney tacle Donald Trump avec style
Le résumé des faits connus à ce vendredi
La propriétaire serait blessée – De nouveaux détails émergent
Certains blessés suisses iront dans des hôpitaux étrangers
Enquête sur la mousse anti-bruit, nombreux témoignages en ce sens