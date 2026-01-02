Wout van Aert souffre d'une «petite fracture» à une cheville après sa chute lors d'une course de cyclo-cross vendredi, a indiqué son équipe Visma-Lease a bike. Le Belge devra se faire opérer.

Wout van Aert ne gardera pas un souvenir impérissable de sa saison de cyclo-cross (image archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Sous la neige, le Flamand de 30 ans est tombé dans un virage lors de l'Exact cross de Mol (Belgique), alors qu'il était au coude-à-coude avec un autre cador de la discipline, le Néerlandais Mathieu van der Poel, qui a fini par s'imposer. Van Aert a été contraint à l'abandon.

Il souffre d'une «petite fracture» à une cheville, a indiqué son équipe sur X. «Il sera opéré samedi, après quoi il se concentrera sur sa convalescence. Malheureusement, cela signifie que sa saison de cyclo-cross est terminée», a précisé Visma-Lease a bike.

L'intéressé s'est dit «très déçu» de terminer la saison de cyclocross «comme ça», selon des propos rapportés par le communiqué. «Je me concentre désormais sur ma convalescence et, ensuite, sur la préparation de ma saison sur route.»

Van Aert, triple champion du monde de cyclo-cross, était notamment attendu à Zonhoven (Belgique) pour une étape de la Coupe du monde de cyclo-cross, dimanche. Le natif de Herentals compte aussi dix victoires d'étape sur le Tour de France.