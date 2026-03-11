Jonas Vingegaard, vainqueur de la 4e étape et nouveau maillot jaune de Paris-Nice, fera «peut-être la Fashion Week de Paris l'année prochaine», a plaisanté le Danois mercredi après avoir franchi la ligne avec une tenue peu académique, toutes bretelles dehors.

“Maybe you can call me a trendsetter” 😅



Jonas Vingegaard says a frantic day at Paris–Nice was the cause of his unusual fashion choice of bib tights over his jersey 😂 pic.twitter.com/pk7NbE2mUe — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) March 11, 2026

Agence France-Presse Clara Francey

Sous la pluie, le double vainqueur du Tour de France avait mis tellement de couches de vêtement qu'il n'a pas réussi à les enlever près de l'arrivée mais il était particulièrement ravi de sa journée, a-t-il expliqué à quelques journalistes dont l'AFP par visio depuis le bus de son équipe Visma.

Est-ce que c'était l'une des journées les plus difficiles de votre carrière sur un vélo ?

«Pour moi personnellement, non. L'année dernière à La Loge des Gardes était bien pire. En fait je pense que les conditions étaient plus rudes aujourd'hui mais j'étais mieux préparé. J'avais vraiment beaucoup de couches de vêtements sur moi. C'est pour ça que j'ai eu du mal à les enlever à la fin d'ailleurs. J'avais l'air un peu ridicule, mais en fin de compte ça m'a sauvé. Peut-être que je ferai la Fashion Week de Paris l'année prochaine (rires).»

Les écarts au classement général sont déjà énormes. Etes-vous confiant de ramener le maillot jaune à Nice ?

«Bien sûr mais il reste quatre étapes compliquées. Après, j'ai une équipe très forte avec moi ici et je me sens moi-même très fort. Cela a toujours été mon objectif de gagner Paris-Nice, maintenant encore plus. C'est tellement spécial d'endosser le maillot jaune, que ce soit sur le Tour de France, Paris-Nice ou le Dauphiné, d'entendre la petite musique qui va avec sur le podium. J'espère que cela sera le cas les quatre prochains jours aussi.»

Cette victoire tombe à pic après un début de saison difficile ?

«Je ne pense pas que mon début de saison ait été difficile, j'ai même passé un très bon hiver. Il y a toujours des petits contre-temps, j'en ai eu deux (chute et maladie) qui sont arrivés au mauvais moment et qui m'ont contraint à renoncer au Tour des Emirats arabes unis. Mais mon début de saison est déjà réussi avec cette victoire aujourd'hui.»

Avez vu vu la chute de Juan Ayuso ?

«Oui j'étais pas loin derrière lui. Il a glissé dans un virage, je ne sais pas s'il a freiné ou non, mais il est tombé d'un coup. Ça avait l'air assez violent, j'espère qu'il va bien. La journée a été dingue dès le départ avec un gros vent de travers. Je pensais que le peloton allait se reformer au bout d'un moment comme c'est généralement le cas. Mais on a roulé tellement fort devant que ceux qui étaient derrière n'ont jamais réussi à revenir.»