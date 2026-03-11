  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Jonas Vingegaard «Peut-être que je ferai la Fashion Week de Paris l'année prochaine»

Clara Francey

11.3.2026

Jonas Vingegaard, vainqueur de la 4e étape et nouveau maillot jaune de Paris-Nice, fera «peut-être la Fashion Week de Paris l'année prochaine», a plaisanté le Danois mercredi après avoir franchi la ligne avec une tenue peu académique, toutes bretelles dehors.

Agence France-Presse

11.03.2026, 19:27

Sous la pluie, le double vainqueur du Tour de France avait mis tellement de couches de vêtement qu'il n'a pas réussi à les enlever près de l'arrivée mais il était particulièrement ravi de sa journée, a-t-il expliqué à quelques journalistes dont l'AFP par visio depuis le bus de son équipe Visma.

Paris-Nice. Vingegaard remporte en solitaire une quatrième étape chaotique

Paris-NiceVingegaard remporte en solitaire une quatrième étape chaotique

Est-ce que c'était l'une des journées les plus difficiles de votre carrière sur un vélo ?

«Pour moi personnellement, non. L'année dernière à La Loge des Gardes était bien pire. En fait je pense que les conditions étaient plus rudes aujourd'hui mais j'étais mieux préparé. J'avais vraiment beaucoup de couches de vêtements sur moi. C'est pour ça que j'ai eu du mal à les enlever à la fin d'ailleurs. J'avais l'air un peu ridicule, mais en fin de compte ça m'a sauvé. Peut-être que je ferai la Fashion Week de Paris l'année prochaine (rires).»

Les écarts au classement général sont déjà énormes. Etes-vous confiant de ramener le maillot jaune à Nice ?

«Bien sûr mais il reste quatre étapes compliquées. Après, j'ai une équipe très forte avec moi ici et je me sens moi-même très fort. Cela a toujours été mon objectif de gagner Paris-Nice, maintenant encore plus. C'est tellement spécial d'endosser le maillot jaune, que ce soit sur le Tour de France, Paris-Nice ou le Dauphiné, d'entendre la petite musique qui va avec sur le podium. J'espère que cela sera le cas les quatre prochains jours aussi.»

Cette victoire tombe à pic après un début de saison difficile ?

«Je ne pense pas que mon début de saison ait été difficile, j'ai même passé un très bon hiver. Il y a toujours des petits contre-temps, j'en ai eu deux (chute et maladie) qui sont arrivés au mauvais moment et qui m'ont contraint  à renoncer au Tour des Emirats arabes unis. Mais mon début de saison est déjà réussi avec cette victoire aujourd'hui.»

Avez vu vu la chute de Juan Ayuso ?

«Oui j'étais pas loin derrière lui. Il a glissé dans un virage, je ne sais pas s'il a freiné ou non, mais il est tombé d'un coup. Ça avait l'air assez violent, j'espère qu'il va bien. La journée a été dingue dès le départ avec un gros vent de travers. Je pensais que le peloton allait se reformer au bout d'un moment comme c'est généralement le cas. Mais on a roulé tellement fort devant que ceux qui étaient derrière n'ont jamais réussi à revenir.»

Paris-Nice. Dans des conditions exécrables, le maillot jaune chute et abandonne

Paris-NiceDans des conditions exécrables, le maillot jaune chute et abandonne

Les plus lus

Raphaël Bourquin: «Il aurait eu quelques soucis ces derniers temps»
Téhéran : des avenues noires de monde malgré les bombardements
Stupeur : il reçoit son colis de Temu et tombe sur une bien mauvaise surprise
Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements
189,9 millions de francs : l'Euro Millions tient enfin son grand gagnant
Le New York Times confirme l’origine américaine de la frappe sur l’école de Minab