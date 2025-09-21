  1. Clients Privés
Bilan des Mondiaux d'athlétisme «Perspectives très, très bonnes» : la Suisse peut rêver en grand

ATS

Le coup d’éclat de Ditaji Kambundji, championne du monde du 100 m haies, a éclipsé le reste des performances suisses aux Mondiaux de Tokyo. Plusieurs occasions ont aussi été manquées.

Philipp Bandi, directeur technique de Swiss Athletics, est plutôt satisfait
KEYSTONE

Keystone-SDA

21.09.2025, 18:32

Swiss Athletics s’était fixé comme objectif de décrocher au moins une médaille mondiale à Tokyo. Mission accomplie grâce au titre de Ditaji Kambundji. La Bernoise de 23 ans est devenue la première Suissesse à remporter une médaille d'or dans des Championnats du monde.

«Si on m’avait dit qu’il y aurait une médaille d’or, je ne l’aurais pas tout à fait cru», a confié Philipp Bandi, directeur technique de Swiss Athletics, dans une interview accordée à la SRF.

Même si l’objectif est rempli et que Philipp Bandi tire un bilan «très positif», la délégation helvétique peut nourrir quelques regrets. Après l'exploit de Ditaji Kambundji, cinq autres chances réalistes de médaille existaient, mais aucune n’a abouti.

Des chances manquées

En longueur, Simon Ehammer a terminé 4e, à trois centimètres seulement du podium. La Fribourgeoise spécialiste du 800 m Audrey Werro (21 ans) a pris la 6e place en 1’56’’17, son deuxième meilleur chrono en carrière.

La perchiste Angelica Moser (5e) n’a pas atteint son meilleur niveau avec 4m65, alors que Jason Joseph (8e) a vu sa finale du 110 m haies s’arrêter dès la première haie après un «blackout». Et Ehammer a perdu une deuxième chance de monter sur le podium lors du décathlon, avec un zéro pointé à la hauteur.

«C’est pour cela que l’objectif était d'obtenir au moins une médaille. La préparation a été optimale, nous avons pu offrir les meilleures conditions», a souligné Bandi. Mais, une fois de plus, les athlètes suisses se sont confrontés à l'impitoyable réalité du niveau mondial.

De «très bonnes perspectives»

Le responsable rappelle toutefois qu’en comparaison avec les Jeux olympiques de Paris l'été dernier (trois 4es places), deux finalistes supplémentaires se sont ajoutés avec Werro et Joseph. Et il ne faut pas oublier qu’Annik Kälin, blessée à un pied lors des qualifications de la longueur, n’a pas pu disputer l’heptathlon. En tant que 4e des derniers JO, elle aurait pu viser une médaille sans avoir besoin de se surpasser.

Philipp Bandi a donc conclu sur une note optimiste: «Nous pouvons regarder vers l’avenir avec confiance. Les perspectives sont très, très bonnes. Nos athlètes sont affamés de médailles, et c’est ça qui est beau.»

