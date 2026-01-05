  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NBA Phoenix fait tomber Oklahoma City sur le «buzzer»

ATS

5.1.2026 - 07:50

Champion NBA en titre, Oklahoma City a subi dimanche sa 6e défaite de la saison en 36 matches, mais la 5e dans ses 11 dernières sorties. Le Thunder s'est incliné 108-105 à Phoenix.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

05.01.2026, 07:50

05.01.2026, 08:01

Devin Booker a marqué le panier à trois points de la victoire à 0''7 du «buzzer». Les Suns ont effacé un déficit initial de 18 points pour prendre leur revanche après la pire défaite de l'histoire de la franchise, le mois dernier contre le Thunder (138-89) en quarts de finale de la NBA Cup.

NBA Cup. Lakers punis par les Spurs, OKC en mode bulldozer historique

NBA CupLakers punis par les Spurs, OKC en mode bulldozer historique

Booker a amassé 24 points et réalisé 9 passes décisives. L'ailier Dillon Brooks a ajouté 22 points pour Phoenix, qui a aussi pu compter sur les 26 points de Jordan Goodwin, un record pour le meneur remplaçant.

Brooks a réussi un tir à trois points face à son compatriote canadien Shai Gilgeous-Alexander, à 36'' du terme. Cela a donné à Phoenix une avance de 105-101, mais Oklahoma City a égalisé à 105-105 à 8''2 de la fin avant que Booker ne marque le panier de la gagne.

Gilgeous-Alexander a mené le Thunder avec 25 points et l'arrière Jalen Williams en a ajouté 23. Mais les Suns, en 7e place à l'Ouest, ont mis fin à la série de quatre victoires consécutives d'OKC, dont le bilan reste cependant le meilleur de la ligue.

Les plus lus

La police du feu aurait «testé le risque d'incendie avec un briquet»
Groenland américain : Donald Trump persiste et signe !
Un homme meurt dans l'incendie de son box aux urgences
Réunion d'urgence à l'ONU sur le Venezuela – La Suisse «trop prudente»?
Toutes les victimes décédées sont identifiées