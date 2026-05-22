«Pipi gate» : la folle affaire qui secoue le Giro !

Cette année, le Tour d'Italie, habitué aux polémiques en tous genres, échappe pour l'instant aux controverses, mais un «pipi gate» loufoque est venu égayer ces derniers jours la routine du peloton.

Agence France-Presse Clara Francey

«C'est interdit maintenant, alors vous ne me verrez plus jamais le faire.». C'est avec ces mots distillés sur son compte Instagram que le Belge Victor Campenaerts a sifflé jeudi soir la fin d'un feuilleton qui agitait le Giro depuis la publication d'un bulletin du jury des commissaires rappelant à l'ordre les coureurs.

«Afin de respecter l'image du cyclisme et du Giro d'Italia, l'organisateur et le collège des commissaires informent tous les coureurs qu'il est strictement interdit d'uriner dans un bidon puis de le jeter», stipule le communiqué qui liste tous les soirs les décisions du jury ainsi que les différentes amendes distribuées aux coureurs ou à leurs équipes pour les infractions commises pendant l'étape du jour.

Un motif de sanction récurrent concerne le fait d'uriner en public, ce qui est interdit par le règlement de l'Union cycliste internationale (UCI), mais n'est pas toujours facile à respecter en course, surtout lorsqu'il y a beaucoup de monde sur le bord des routes.

Sur le Giro, c'est donc un grief d'un nouveau genre qui a été remonté par les commissaires, le fait d'uriner dans son bidon et de le jeter dans la foulée.

Rapidement, plusieurs coureurs, souvent hilares, ont pointé «l'inventeur» de cette technique. «Ça n'arrive pas souvent, a expliqué le Belge d'Astana, Arjen Livyns, au quotidien flamand Nieuwsblad. En vérité je ne connais qu'un seul coureur qui le fait: Victor Campenaerts. Je pense qu'il a inventé le concept, car il le faisait déjà chez Lotto.»

«Je crois que Peter Sagan le faisait aussi. Moi, je n'ai jamais essayé. Mon cuissard est trop petit pour y glisser un bidon», a ajouté Oliver Naesen de l'équipe Decathlon CMA CGM.

«Adresse, propreté, hygiène»

La technique a ses avantages, mais comme l'a rappelé Livyns, n'est pas sans poser certains problèmes. «Je ne serais pas content si un de mes enfants ramassait un de ses bidons et tentait de le boire», a-t-il dit.

Interrogé par les médias belges, Campenaerts, un personnage truculent du peloton, a d'abord botté en touche. Avant de finalement s'expliquer dans une vidéo tournée jeudi soir «pour répondre à la demande populaire», en prenant à témoin son leader Jonas Vingegaard et un autre coéquipier chez Visma, l'Américain Sepp Kuss.

«L'accusation comme quoi je serais l'inventeur pourrait être vraie», convient Campenaerts avant de souligner qu'il était «interdit d'uriner en public dans la plupart des pays».

«Ma solution était de faire pipi dans un bidon et pas dans le jardin de quelqu'un ou sur des gens au bord de la route», a-t-il ajouté, assurant qu'il avait l'habitude de donner le bidon fraîchement rempli à sa voiture.

Il a interrogé Vingegaard s'il utilisait la même technique. «Personnellement je ne le fais pas mais je pense que c'est mieux que d'uriner devant quelqu'un, ça évite aux gens de voir votre... truc», a répondu le double vainqueur du Tour de France 2022 et 2023.

Sepp Kuss s'est, lui, rappelé avoir vu «un coureur uriner dans une bouteille en plastique en pleine étape-reine du Tour de France. Si quelqu'un a assisté à la scène, je pense qu'il aura été impressionné par l'adresse, la propreté et l'hygiène» de la chose.

«Cela partait d'une bonne intention, a conclu Campenaerts. Malheureusement nous n'avons pas de zone pipi ou des toilettes comme vous pouvez le voir au triathlon. Mais c'est interdit maintenant alors vous ne me verrez plus jamais le faire.»