La très discutée piste de bobsleigh, luge et skeleton des JO 2026 de Milan – Cortina (6-22 février 2026) a été pré-homologuée vendredi par les fédérations internationales de bobsleigh (IBSF) et de luge (FIL). La décision a été prise après cinq jours de tests.

La piste a eu un feu vert provisoire. Keystone

Melchior Cordonier

«Nous avons mené à bien les descentes-tests pour la pré-homologation dans le cadre de la procédure d'homologation», s'est félicité le président de l'IBSF, l'Italien Ivo Ferriani, dans un communiqué commun avec la Simico, la société de livraison des ouvrages olympiques. «Des ajustements mineurs doivent encore être apportés et l'accent principal doit rester la finalisation des travaux de construction, mais le retour que nous avons reçu de nos experts techniques, des sportifs et de leurs entraîneurs a été très positif», a-t-il poursuivi.

Depuis lundi, 60 athlètes, italiens et étrangers, représentant les trois disciplines, ont participé à des tests sur les différentes parties de la piste, longue de 1749 m et comportant seize virages. Les travaux du centre de glisse Eugenio Monti, l'appellation officielle de la piste, vont maintenant reprendre, notamment pour la couverture partielle de la piste et la construction des structures d'accueil des sportifs et entraîneurs.