La Fédération française d'athlétisme (FFA) a déposé début juin une plainte contre X pour «abus de confiance» et «faux et usage de faux» pour faire la lumière sur la gestion des prédécesseurs de l'actuelle direction, a indiqué mardi à l'AFP Me Alexandre Plantevin, avocat de la FFA dans ce dossier.

La Fédération française d'athlétisme a déposé une plainte contre X pour «abus de confiance» et «faux et usage de faux» (photo d’illustration). IMAGO/Beautiful Sports

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«Des chiffres qui apparaissent dans différents bilans et comptes de résultat laissent planer des interrogations», a expliqué à l'AFP Me Plantevin, évoquant des «inexactitudes» et «des charges pas comptabilisées».

Cette plainte déposée auprès du procureur de la République de Paris vise, selon l'avocat, «à faire la lumière sur la façon dont les fonds de la fédération ont été utilisés au cours des derniers exercices au moment où une nouvelle équipe a été élue à la tête de la fédération et veut ouvrir un nouveau chapitre en n'ayant aucun doute sur la situation financière».

Déficit de 3,6 millions d'euros

Jean Gracia, actuel président de la FFA, a succédé en décembre 2024 à André Giraud, dont il était le vice-président et qui ne s'était pas représenté. Me Plantevin n'a souhaité citer aucun nom ou montant, car «cette plainte a précisément pour objet de permettre aux investigations de se déployer dans le respect de la présomption d'innocence».

Selon le quotidien «L'Équipe», cette démarche fait suite à la validation comptable d'un déficit de 3,6 millions d'euros, soit environ dix pour cent du budget fédéral.