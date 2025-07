Avec trois ascensions hors catégorie dont le terrifiant col de la Loze, où Tadej Pogacar avait connu la pire défaillance de sa carrière en 2023, le Tour de France entre dans les Alpes jeudi, où des températures froides et de la pluie sont attendues.

Tadej Pogacar et le peloton s'attaquent ce jeudi à l'«étape la plus exigeante du Tour 2025», selon les termes du patron du Tour de France, Christian Prudhomme. IMAGO/Matthias Wjst

Agence France-Presse Clara Francey

Le peloton s'est élancé à 12h20 sous un ciel nuageux, avec une vingtaine de degrés à Vif (Isère), mais les conditions météorologiques devraient rapidement se dégrader sur la route de Courchevel et du col de la Loze. Des températures inférieures à 10°C sont attendues en haut des ascensions et la pluie pourrait venir rendre les descentes glissantes.

Ces conditions difficiles pourraient peser dans la lutte pour le maillot jaune. Si Tadej Pogacar compte toujours plus de quatre minutes d'avance sur son rival Jonas Vingegaard, le Danois et son équipe devraient, comme dans le Mont Ventoux mardi, harceler le Slovène pour tenter de lui reprendre du temps, à trois jours de l'arrivée à Paris.

Pour mettre à mal «l'ogre de Komenda», jamais en difficulté depuis le début du Tour, Vingegaard peut compter sur une étape-reine longue de 171,5 km avec trois cols interminables, le Glandon (21,7 km à 5,1%), la Madeleine (19,2 km à 7,9%) et enfin la Loze (26,4 km à 6,5%) pour un total monstrueux de 5.450 mètres de dénivelé positif.

En 2023, Pogacar avait définitivement perdu le Tour face à Jonas Vingegaard sous le cagnard dans le col de la Loze. Cette année, les conditions climatiques seront différentes et les coureurs monteront par Courchevel, un versant un peu moins difficile que celui de Méribel, emprunté en 2023.

Mais on atteindra quand même des pourcentages infâmes à plus de 14%, de quoi pratiquement tomber à la renverse, à une altitude (2'304 m, point culminant et souvenir Henri-Desgrange de cette 112e édition) où on commence à respirer avec une paille.

Une journée qui sera éprouvante pour les 162 coureurs encore en lice, deux de moins qu'à l'arrivée à Valence mercredi. L'Espagnol Carlos Rodriguez, 9e du classement général et impliqué dans une chute la veille, n'a pas pris le départ en raison du fracture du pelvis. Le Français Cyril Barthe est également non-partant, victime d'une commotion cérébrale après être allé au sol.

L'arrivée au sommet du col de la Loze est prévue aux alentours de 17h30.