  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Milan Cortina 2026 Plus de 850'000 billets vendus

ATS

29.10.2025 - 20:31

Quelque 850'000 billets sur un total d'1,4 million ont été vendus pour assister aux JO et aux Paralympiques de Milan Cortina (6-22 février et 6-15 mars 2026). C'est ce qu'ont indiqué les organisateurs mercredi à 100 jours du coup d'envoi des JO 2026.

Les billets pour les JO d'hiver se vendent bien.
Les billets pour les JO d'hiver se vendent bien.
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.10.2025, 20:31

29.10.2025, 20:36

«Nous sommes très contents du déroulement de notre campagne de vente de billets», a déclaré Andrea Varnier, le directeur général du comité d'organisation Milano-Cortina 2026.

«Nous avons vendu plus de 850'000 billets et il n'y a plus de billets pour beaucoup de compétitions. Ce chiffre est supérieur à nos projections à ce stade des ventes», a-t-il poursuivi.

«Nous allons entrer dans la dernière phase de vente, on sait que l'hiver précédant les JO, et particulièrement la période des cent derniers jours, est décisive pour atteindre nos objectifs de vente», a-t-il ajouté.

Tout schuss vers Milan Cortina. Superstars, billets, travaux : 100 jours avant les Jeux olympiques

Tout schuss vers Milan CortinaSuperstars, billets, travaux : 100 jours avant les Jeux olympiques

Les plus lus

«Les Etats-Unis envoient un signal très clair» - Trump veut imposer sa loi
Le derby lémanique pour Servette, le Klassiker pour Shaqiri et Bâle
Oubliée par un bateau de croisière, elle décède sur une île !
Dix jours après le spectaculaire vol au Louvre, voici ce que l’on sait
«Notre bêtise est là» - Emmanuel Macron tire la sonnette d’alarme
Un agriculteur tue son voisin et se jette sous le train