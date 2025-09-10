Jamais la Suisse n'a aligné autant de candidats au podium qu'à Tokyo (13-21 septembre) dans des Championnats du monde en plein air. Un an après des JO de Paris marqués par quatre 4es places pour Swiss Athletics, l'heure de la revanche a sonné.

Mondiaux d’athlétisme : stars et espoirs suisses à Tokyo Les Championnats du monde d’athlétisme 2025 se dérouleront du 13 au 21 septembre à Tokyo. Cette 20ᵉ édition rassemblera plus de 2’000 athlètes venus de près de 200 pays. 10.09.2025

Keystone-SDA, par Hans Leuenberger ATS

Quels sont les principaux atouts suisses?

La Suisse possède huit chances de médaille, si l'on se base sur la liste des inscrits et la forme du moment: Annik Kälin et Simon Ehammer aussi bien au saut en longueur que dans les disciplines multiples, Ditaji Kambundji et Jason Joseph dans les épreuves de haies hautes, ainsi que la perchiste Angelica Moser et la coureuse de 800 m Audrey Werro font tous partie du top 10.

Pourquoi Lobalu n'en fait-il pas partie?

Swiss Athletics ne va évidemment pas se priver d'aligner un athlète qui a pris la 4e place d'un 5000 m olympique (sous la bannière de l'équipe olympique des réfugiés). Mais le champion d'Europe du 10'000 m et médaillé de bronze européen du 5000 m en 2024 à Rome connaît une fin d'été compliquée. Il a dû faire l'impasse sur Athletissima, les Championnats de Suisse de Frauenfeld et le Weltklasse de Zurich en raison d'une élongation à une cuisse. Même s'il se battra jusqu'au bout, Dominic Lobalu n'aborde pas ces Mondiaux dans des conditions idéales.

Peut-on s'attendre à une médaille?

Oui. La Suisse n'a encore jamais participé à des Championnats du monde outdoor avec une élite aussi large. Sur les 26 départs prévus en individuel, 10 font donc partie du top 10 mondial. Et, selon le principe de l'équilibre entre la chance et la malchance, Swiss Athletics sera forcément à la fête après les 4es places à répétition des Jeux de Paris.

Quel est le bilan des médailles suisses?

Quatre fois l'or et cinq fois le bronze. Le lanceur de poids Werner Günthör s'est imposé en 1987, 1991 et 1993, et André Bucher a remporté l'or sur 800 m en 2001 à Edmonton. Anita Weyermann s'est arrachée pour conquérir le bronze sur 1500 m en 1997 à Athènes, Marcel Schelbert (400 m haies en 1999) et Viktor Röthlin (marathon en 2007) ayant également obtenu de belles 3es places. Au sein de la génération encore active, Mujinga Kambundji – qui attend un heureux événement – est montée sur la troisième marche du podium du 200 m en 2019 à Doha, comme Simon Ehammer en 2022 à Eugene à la longueur.

Toutes les médailles suisses de l'histoire Rome 1987 : Werner Günthör, or au poids

Tokyo 1991 : Werner Günthör, or au poids

Stuttgart 1993 : Werner Günthör, or au poids

Athènes 1997 : Anita Weyermann, bronze sur 1500 m

Séville 1999 : Marcel Schelbert, bronze sur 400 m haies

Edmonton 2001 : André Bucher, or sur 800 m

Osaka 2007 : Viktor Röthlin, bronze sur le marathon

Doha 2019 : Mujinga Kambundji, bronze sur 200 m

Eugene 2022 : Simon Ehammer, bronze à la longueur Montre plus

Qui sont les «rookies» de l'équipe?

Six Suisses participent pour la première fois à un grand événement intercontinental – Championnats du monde en plein air ou Jeux olympiques – dans des disciplines individuelles: Ivan Pelizza (800 m), Simon Wieland (javelot), Veronica Vancardo (800 m), Lilly Nägeli (1500 m), Lea Bachmann (perche) et Myriam Mazenauer (poids). Pelizza (24 ans), en particulier, représente une belle promesse: passé du football à l'athlétisme à l'automne 2019, il est déjà, avec ses 1'44''53, le deuxième Suisse le plus rapide de l'histoire sur le double tour de piste derrière André Bucher (1'42''55).

Quelles sont les spécificités de l'équipe suisse?

Swiss Athletics est représentée dans presque tous les groupes de discipline (sprint/haies, course, saut, lancer et disciplines multiples), et seule la marche manque à l'appel. Avec le lanceur de javelot Simon Wieland, c'est la première fois depuis 2009 à Berlin (Stefan Müller au javelot, Daniel Schaerer au disque) qu'un lanceur est présent chez les messieurs. La lanceuse de poids Miryam Mazenauer met même fin à une disette de 38 ans. Depuis 1987 à Rome (Denise Thiémard, au javelot), aucune lanceuse suisse ne s'était qualifiée pour des Mondiaux.

Pourquoi Tokyo?

Quatre ans après les Jeux olympiques, Tokyo organise déjà un nouveau grand événement. Ces JO, disputés sans spectateur en raison de la pandémie de Covid-19, sont justement la raison de cette attribution. Les Japonais, qui ont déjà organisé les Mondiaux en 1991, ont désormais la possibilité de rattraper cette fête de l'athlétisme. Les autres candidats pour 2025 étaient Nairobi, la capitale du Kenya, la Silésie en Pologne et Singapour. L'organisation coïncide avec le centenaire de la fédération d'athlétisme japonaise.

Quels sont les chiffres-clés?

Les compétitions commencent le samedi 13 et se terminent le dimanche 21 septembre. 49 médailles d'or seront attribuées: 24 épreuves sont prévues pour les dames comme pour les messieurs, avec en plus le relais mixte du 4x400 m. Il s'agit des 20es Championnats du monde en plein air, la première édition ayant eu lieu en 1983 à Helsinki. Plus de 2150 athlètes issus de 198 pays prendront le départ au Japon. Les compétitions se dérouleront dans le stade qui avait été rénové pour les JO 2021, d'une capacité d'environ 68'000 places.

Quelles seront les primes financières?

La fédération mondiale distribuera environ 8,5 millions de dollars de «prize money» – 70'000 pour l'or, 35'000 pour l'argent et 22'000 pour le bronze. World Athletics récompensera les records du monde avec un chèque de 100'000 dollars.