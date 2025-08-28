  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mondiaux de VTT Plus de cent Suisses et des médailles en ligne de mire

ATS

28.8.2025 - 18:13

Swiss Cycling aligne 119 athlètes lors des différentes épreuves des championnats du monde de VTT en Valais. Les chances de médailles ne se trouvent pas uniquement dans la discipline reine du cross-country.

Mathias Flückiger (36 ans), vice-champion olympique en 2021, s'est récemment rapproché de son meilleur niveau.
Mathias Flückiger (36 ans), vice-champion olympique en 2021, s'est récemment rapproché de son meilleur niveau.
ats

Keystone-SDA

28.08.2025, 18:13

28.08.2025, 18:14

En pump track, Christa von Niederhäusern, peu connue du grand public, se présentera en effet à Monthey en qualité que triple championne du monde. Cette Bernoise de 26 ans a été sacrée en 2018, 2022 et 2023 dans cette discipline et elle a remporté deux autres médailles de bronze (2019 et 2021). La spécialiste de BMX Nadine Aeberhard compte quant à elle deux médailles d'argent, récoltées en 2019 et 2024.

VTT. Fin de l’ère Schurter : le Grison raccrochera à la maison

VTTFin de l’ère Schurter : le Grison raccrochera à la maison

La der' de Schurter

En cross-country, sept Suisses et sept Suissesses pourront prendre le départ, tout comme en short track. Une médaille est envisageable pour beaucoup d'entre eux si la course se déroule bien.

Nino Schurter (39 ans), dix fois champion du monde, dispute ses derniers Mondiaux. Mathias Flückiger (36 ans), vice-champion olympique en 2021, s'est récemment rapproché de son meilleur niveau. Filippo Colombo court après sa première médaille en cross-country après avoir remporté l'argent en short track en 2022. Et l'Uranais Fabio Püntener (25 ans), le Suisse le mieux classé en Coupe du monde, a réussi cette saison à se hisser parmi l'élite mondiale.

Chez les femmes, la Zurichoise Nicole Koller (28 ans) a brillé ces derniers mois. Alessandra Keller, qui a remporté le classement général de la Coupe du monde en 2024, est une valeur sûre, notamment en short track. Jolanda Neff, Sina Frei et Linda Indergand, les héroïnes du triplé olympique en 2021, auront également leur mot à dire.

Avec des disciplines méconnues. Tout ce qu'il faut savoir sur les Mondiaux de VTT en Valais

Avec des disciplines méconnuesTout ce qu'il faut savoir sur les Mondiaux de VTT en Valais

Les plus lus

Le corps d'un homme défiguré découvert dans le Doubs
Macabre découverte à Saint-Légier-La Chiésaz
Lisa Cook saisit la justice face à Donald Trump
Cyril Féraud annonce son départ de 2 émissions emblématiques
Deux adolescentes percutées mortellement par un train
Caisse de compensation: des cadres suspectés de violations du secret de fonction