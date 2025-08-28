Swiss Cycling aligne 119 athlètes lors des différentes épreuves des championnats du monde de VTT en Valais. Les chances de médailles ne se trouvent pas uniquement dans la discipline reine du cross-country.

Mathias Flückiger (36 ans), vice-champion olympique en 2021, s'est récemment rapproché de son meilleur niveau. ats

Keystone-SDA ATS

En pump track, Christa von Niederhäusern, peu connue du grand public, se présentera en effet à Monthey en qualité que triple championne du monde. Cette Bernoise de 26 ans a été sacrée en 2018, 2022 et 2023 dans cette discipline et elle a remporté deux autres médailles de bronze (2019 et 2021). La spécialiste de BMX Nadine Aeberhard compte quant à elle deux médailles d'argent, récoltées en 2019 et 2024.

La der' de Schurter

En cross-country, sept Suisses et sept Suissesses pourront prendre le départ, tout comme en short track. Une médaille est envisageable pour beaucoup d'entre eux si la course se déroule bien.

Nino Schurter (39 ans), dix fois champion du monde, dispute ses derniers Mondiaux. Mathias Flückiger (36 ans), vice-champion olympique en 2021, s'est récemment rapproché de son meilleur niveau. Filippo Colombo court après sa première médaille en cross-country après avoir remporté l'argent en short track en 2022. Et l'Uranais Fabio Püntener (25 ans), le Suisse le mieux classé en Coupe du monde, a réussi cette saison à se hisser parmi l'élite mondiale.

Chez les femmes, la Zurichoise Nicole Koller (28 ans) a brillé ces derniers mois. Alessandra Keller, qui a remporté le classement général de la Coupe du monde en 2024, est une valeur sûre, notamment en short track. Jolanda Neff, Sina Frei et Linda Indergand, les héroïnes du triplé olympique en 2021, auront également leur mot à dire.