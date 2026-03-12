  1. Clients Privés
Skicross Alex Fiva décroche un podium de plus à Montafon

ATS

12.3.2026 - 14:58

Alex Fiva, médaillé de bronze aux JO de Milan/Cortina, a décroché son deuxième podium de Coupe du monde de la saison en se classant 3e à Montafon, en Autriche.

Alex Fiva a décroché son deuxième podium de Coupe du monde de la saison (archive).
Alex Fiva a décroché son deuxième podium de Coupe du monde de la saison (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.03.2026, 14:58

12.03.2026, 15:35

Le quadragénaire grison s'est montré sous son meilleur jour sur la piste qui accueillera l'an prochain les Championnats du monde. Il n'a été devancé que par le Canadien Reece Howden, le dominateur de la saison, et le champion olympique Simone Deromedis (ITA). Fiva était dans l'attente d'un podium en Coupe du monde depuis sa 2e place en décembre à San Candido (ITA).

Après sa médaille olympique le mois dernier à Livigno, le Grison a déclaré qu'il n'était pas encore certain de poursuivre sa carrière l'an prochain.

JO 2026 - Skicross. Incroyable Alex Fiva ! A 40 ans, le Grison se pare de bronze

JO 2026 - SkicrossIncroyable Alex Fiva ! A 40 ans, le Grison se pare de bronze

Deuxième Suisse à Montafon, Gil Martin est arrivé 5e, égalant son meilleur résultat en Coupe du monde. Ryan Regez a pris la 8e place.

Chez les femmes, la Suédoise Sandra Näslund a fêté son huitième succès de la saison. Elle a devancé la championne olympique, l'Allemande Daniela Maier, et l'Italienne Jole Galli. Talina Gantenbein, meilleure Suissesse, est arrivée 8e, en l'absence de Fanny Smith, qui a fait l'impasse après sa chute à Kopaonik il y a quinze jours.

Skicross. Après sa chute, Fanny Smith renonce à l’épreuve à Montafon

SkicrossAprès sa chute, Fanny Smith renonce à l’épreuve à Montafon

