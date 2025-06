We’re ready to chase a 4th @LeTour title with @TamauPogi leading the charge 🇸🇮🔥



Here’s our lineup for #TDF2025:



🇵🇹 @JooAlmeida98

🇪🇨 @NarvaezJho

🇩🇪 @PolittNils

🇸🇮 @TamauPogi

🇫🇷 @PavelSivakov

🇪🇸 @solermarc93

🇧🇪 @Tim_Wellens

🇬🇧 @AdamYates7



From Lille to Paris, 3339km and… pic.twitter.com/GXFIXsAWCz