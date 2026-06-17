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Tour de Suisse Pogacar sur son raid XXL : «Ce n'était définitivement pas prévu»

ATS

17.6.2026 - 21:29

Irrésistible, Tadej Pogacar a écrasé le Tour de Suisse dès la première étape. Et dire que ce n'était pas prévu!

Keystone-SDA

17.06.2026, 21:29

Tout est parti de secondes de bonification sur un sprint intermédiaire puis sur la montée de Triangia. «Ce n'était pas le plan initial. A la première ascension, l'équipe a fait un très bon travail. On s'est regardés et on s'est dit: «Allez, on tente». J'y suis allé et c'est parti», a déclaré le quadruple vainqueur du Tour de France au micro d'Eurosport.

«Je n’avais pas de radio à ce moment-là, alors j’ai simplement continué à rouler, a-t-il ajouté. Quand j’ai entendu l’ampleur de l'avance, j’ai pu trouver mon rythme et aller jusqu’au bout. Mais vu la façon dont les choses se sont déroulées, ce n’était définitivement pas prévu.»

Tour de Suisse. Un solo de... 70 km : Pogacar assomme la course dès la première étape !

Tour de SuisseUn solo de... 70 km : Pogacar assomme la course dès la première étape !

La plupart des coureurs susceptibles de pouvoir chatouiller un peu le Slovène affichent déjà un retard quasi rédhibitoire au classement général. Deuxième, l'Equatorien Richard Carapaz est déjà relégué à plus de deux minutes. A noter que le meilleur Suisse a été Marc Hirschi, 24e avec environ 5'30 de retard.

Pogacar continue sa saison presque parfaite puisqu'il compte désormais dix victoires en douze jours de course, dont quatre sur le récent Tour de Romandie.

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