Avec Paris-Roubaix, la saison des classiques atteint déjà son apogée dimanche. Les débuts de Tadej Pogacar dans la course aux six millions de pavés et son duel annoncé avec Mathieu van der Poel promettent un spectacle supplémentaire.

Nouveau duel entre Mathieu van der Poel et Tadej Pogacar dimanche. KEYSTONE

Keystone-SDA, par Dominik Moser ATS

Qui sont les favoris?

Les cinq Monuments du cyclisme ont récemment été marqués par deux coureurs. Lors des six dernières courses d'un jour de ce type, le vainqueur s'est toujours appelé Mathieu van der Poel ou Tadej Pogacar. Cette saison encore, le Néerlandais et le Slovène se sont partagé les victoires: van der Poel a triomphé au sprint à Milan-Sanremo, Pogacar a répliqué dimanche dernier avec une victoire en solitaire sur le Tour des Flandres.

On peut supposer que le duel entre les deux superstars se poursuivra lors de Paris-Roubaix, où van der Poel se présentera en tant que vainqueur sortant et Pogacar en tant que débutant. Le «rookie» de Roubaix estime que «ce sera une course complètement différente, qui me convient certainement moins que le Tour des Flandres. Mais je relève le défi. Avec la forme dans laquelle je me trouve actuellement, je dois tenter ma chance.»

Pourquoi Pogacar est-il au départ?

La direction de l'équipe de Tadej Pogacar (Team UAE) s'est toujours opposée à une participation de sa figure de proue. Elle considère que l'Enfer du Nord présente de grands risques de chute et met en péril l'objectif principal de la saison, à savoir la victoire au Tour de France.

Malgré ces risques, Pogacar a toutefois décidé de tenter sa chance. Le champion du monde a certes reconnu que la reine des classiques était «certainement dangereuse», mais il a relativisé: «On peut risquer sa saison ou la suite de sa carrière à Roubaix, mais cela ne me semble pas plus dangereux qu'une arrivée au sprint (massif) lors des premières étapes du Tour de France.»

Quelles sont les chances de Pogacar?

Cette course, avec ses six millions de pavés, constitue le défi ultime pour Pogacar. Encore plus dure que le Tour des Flandres, elle ne favorise pas sa stature frêle avec son parcours plat. Mais le Slovène semble à l'aise. Lors d'une reconnaissance la semaine dernière, il a ainsi établi des records de vitesse sur trois des 30 secteurs pavés à parcourir. Cela laisse penser qu'il pourrait également jouer la victoire dans cette classique.

Pour l'histoire

La seule participation de Pogacar est historique: depuis Greg LeMond en 1991, aucun vainqueur sortant du Tour de France n'a pris le départ de Paris-Roubaix. Si le Slovène s'imposait, il suivrait les traces de ceux qui ont signé le rare doublé Flandres/Roubaix la même année, soit onze coureurs parmi lesquels Fabian Cancellara (2010 et 2013). Mais aucun de ces onze coureurs n'a gagné le Tour de France.

Van der Poel en favori

Malgré tout le battage autour de Pogacar, Mathieu van der Poel demeure le grand favori. Le Néerlandais a certes dû se contenter de la 3e place du Ronde dimanche dernier, mais il reste la référence sur les pavés de Roubaix où il a triomphé en 2023 et 2024.

MVDP roule aussi pour l'histoire: une troisième victoire consécutive le mettrait sur un pied d'égalité avec Octave Lapize (1909, 1910, 1911) et Francesco Moser (1978, 1979, 1980), les seuls coureurs à avoir réalisé un tel triplé. Van der Poel peut en outre compter sur le soutien de Jasper Philipsen, 2e des deux dernières éditions.

Qui défendra les couleurs de la Suisse?

Un podium au vélodrome de Roubaix est récompensé par un pavé. Stefan Küng, 3e en 2022, en possède un. Mais le Thurgovien n'a jamais caché qu'il «aimerait bien avoir encore le grand frère». Ces deux dernières années, il a terminé à la 5e place de cette course qui le fascine depuis son plus jeune âge.

Par rapport au Tour des Flandres, qu'il a terminé à un bon 7e rang, Küng pourra bien plus facilement faire valoir ses grosses capacités de rouleur. Deux autres Suisses figurent sur la liste de départ provisoire: Silvan Dillier, équipier de van der Poel, et Stefan Bissegger.

Où se fera la décision?

De Compiègne, au nord de Paris, à Roubaix, il y a 259,2 km à parcourir dont 55,3 km de pavés répartis sur 30 secteurs. La forêt d'Arenberg, le Mons-en-Pévèle et le Carrefour de l'Arbre sont considérés comme les secteurs les plus difficiles, qui commencent respectivement à environ 95, 49 et 17 km de l'arrivée.

Et les femmes?

Un jour avant la course des messieurs, celle des dames vivra samedi sa cinquième édition. Le parcours de 163 km est identique à celui de l'année dernière, avec 29,2 km de pavés et 17 secteurs. La Belge Lotte Kopecky, vainqueure l'année dernière, est considérée comme la grande favorite.

Côté suisse, Elise Chabbey peut espérer briller. La Genevoise a terminé 4e il y a trois ans. Dimanche dernier, elle a pris la 7e place d'un Tour des Flandres gagné par Kopecky. La Bernoise Marlen Reusser, elle, fait l'impasse sur Paris-Roubaix.