Vélo d'or 2025 Pogacar et Ferrand-Prévot sacrés meilleurs cyclistes

ATS

5.12.2025 - 23:44

Vainqueurs du Tour de France cet été, le Slovène Tadej Pogacar et la Française Pauline Ferrand-Prévot ont reçu le Vélo d'or à Paris. Ce trophée désigné les meilleurs coureurs hommes et femmes de l'année.

Keystone-SDA

05.12.2025, 23:44

05.12.2025, 23:45

Pogacar, qui s'est décommandé de la soirée au dernier moment à cause d'un «virus», selon les organisateurs, a également décroché le prix Eddy Merckx de meilleur coureur de classiques. Celui-ci est revenu à la Néerlandaise Lorena Wiebes chez les femmes.

Cyclisme. Des chiffres vertigineux : Tadej Pogacar a réussi l’impensable

CyclismeDes chiffres vertigineux : Tadej Pogacar a réussi l’impensable

Le trophée du Vélo d'or est décerné tous les ans depuis 1992 (2022 pour les femmes) sur un vote d'un jury international de 40 journalistes spécialisés issus de 25 pays. Déjà primé en 2021 et 2024, Pogacar a été sacré sans surprise après avoir réussi l'impensable: faire encore mieux que l'année dernière pour marcher un peu plus dans les pas d'Eddy Merckx, considéré comme le plus grand coureur de tous les temps.

Vingt victoires

Le Slovène de 27 ans a remporté vingt victoires en 2025, dont un quatrième Tour de France, un deuxième Championnat du monde et trois nouveaux Monuments (Tour des Flandres, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie pour la cinquième année consécutive).

Tour de Lombardie. Cinq d’affilée : Tadej Pogacar assoit encore un peu plus son règne

Tour de LombardieCinq d’affilée : Tadej Pogacar assoit encore un peu plus son règne

Avec son équipe UAE, il repartira en campagne en 2026 avec comme principaux objectifs celui d'égaler le record de cinq victoires dans le Tour de France et d'ouvrir son compteur sur les deux Monuments qui lui résistent encore: Milan-San Remo et Paris-Roubaix.

