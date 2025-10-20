Tadej Pogacar et son équipe UAE ont vampirisé pour la deuxième année de suite la saison qui s'est achevée dimanche. A 27 ans, le Slovène a réussi l'impensable : faire encore mieux qu'en 2024.

Tadej Pogacar n’a une fois de plus laissé que des miettes à ses adversaires. KEYSTONE

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

«Ma meilleure saison jusque-là», a-t-il tranché au soir de sa cinquième victoire d'affilée dans le Tour de Lombardie, un record, qui lui a permis de boucler l'exercice avec un quatrième Tour de France, trois Monuments supplémentaires et un deuxième titre de champion du monde. Surclassé, Jonas Vingegaard a dû se consoler en remportant le Tour d'Espagne boudé par le Slovène.

Remco Evenepoel s'est rabattu sur les contre-la-montre où il règne en maître absolu. Seul Mathieu van der Poel a pu rivaliser au printemps en arrachant Milan-San Remo et Paris-Roubaix à l'issue de batailles homériques. En 2026, Pogacar a annoncé qu'il ferait de ces deux dernières classiques sa priorité. Plus que jamais, il marche dans les traces d'Eddy Merckx.

Del Toro, l'héritier ?

Si Pogacar a tout écrasé, un de ses jeunes coéquipiers chez UAE a levé le doigt pour postuler un jour à sa succession. Vainqueur du Tour de l'Avenir en 2023, le Mexicain Isaac del Toro (21 ans) a confirmé tout le bien qu'on pensait de lui.

Seize victoires, deuxième du Tour d'Italie, cinquième du Tour de Lombardie, septième des Mondiaux, «Torito», dont le punch rappelle celui de son leader, a marqué les esprits. «Il a un grand avenir devant lui et un jour je vais devoir rouler pour lui», a applaudi Pogacar. L'émergence du Mexicain confirme que les jeunes sont prêts de plus en plus tôt. Un Français de tout juste 19 ans, Paul Seixas, en est un autre exemple.

Les belles promesses bleues

Attendu comme un futur grand, Paul Seixas a éclaté en pleine lumière cet automne avec une 13e place aux Mondiaux, une médaille de bonze à l'Euro et sa septième place en Lombardie pour son premier Monument. Explosant tous les records de précocité, le grimpeur français a aussi pris la 8e place du Dauphiné et remporté le Tour de l'Avenir pour réveiller les espoirs de toute une nation sevrée de victoire dans le Tour de France depuis Bernard Hinault en 1985.

Plusieurs autres jeunes Français ont brillé en 2025, dont Paul Magnier (21 ans) qui a pris date avec 19 victoires, deuxième meilleur total de la saison derrière Pogacar.

UAE insatiable, les petits trinquent

En raflant 95 victoires, l'équipe UAE a pulvérisé le précédent record d'une même équipe sur une saison que détenait la formation HTC-Columbia depuis 2009. Il y a Pogacar et Del Toro bien sûr mais aussi Joao Almeida (10 victoires), Juan Ayuso (8)... au total 20 coureurs sur 29 de cette constellation d'étoiles ont levé les bras.

Le soutien de l'Etat émirati offre à l'équipe de Mauro Gianetti une puissance financière inégalée qui lui permet d'écraser le plateau, loin devant Soudal Quick-Step (54 victoires), Lidl-Trek (46) et Visma-Lease a bike (40).

Derrière encore, les petites équipes trinquent et sont obligées de fusionner comme Lotto et Intermarché, dont le mariage est en cours, voire de mettre la clé sous la porte comme l'équipe Arkéa-B&B Hotels. La disparition, faute de repreneurs, de la formation bretonne souligne aussi la mauvaise passe du cyclisme français au niveau des équipes puisque Cofidis doit être relégué en deuxième division.