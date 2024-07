Tadej Pogacar a remporté en solitaire la 14e étape du Tour de Frabce entre Pau et Saint-Lary-Soulan (152 km). Impressionnant, le Slovène a ainsi renforcé son maillot jaune de leader. Il vise plus que jamais le doublé Giro – Tour de France.

ATS

Cette première étape dans les Pyrénées a donné lieu au duel attendu entre Pogacar, vainqueur de la Grande Boucle en 2020 et 2021, et le Danois Jonas Vingegaard, lauréat en 2022 et 2023. Tout s'est décidé dans l'ultime ascension de la journée vers le Plat d'Adet (10,6 km à 7,8% de moyenne), là où le Suisse Beat Breu s'était imposé en 1982.

Pogacar a attaqué à 4,6 km du sommet, et son rival n'a pas pu prendre sa roue. Vingegaard a ensuite régulièrement perdu du terrain pour terminer à 39 secondes du vainqueur, qui a gagné pour la 13e fois sur le Tour.

Presque deux minutes d'avance

Le Belge Remco Evenepoel a pris la troisième place à 1'10. Conséquence au général, Tadej Pogacar porte son avance sur Vingegaard à 1'57. Evenepoel se retrouve à 2'22. Le Slovène a donc vraiment frappé un grand coup samedi, même si la route jusqu'à Nice est encore longue et escarpée...

Les favoris n'ont pas bougé lors des deux premières montées, celles du mythique Tourmalet et de la Hourquette d'Ancizan. Une échappée est partie à l'avant, mais n'a jamais pu creuser un écart significatif.

Dernier rescapé, l'Irlandais Ben Healy a été repris par Pogacar et son coéquipier Adam Yates, qui avait lancé une première banderille à 7 km du but. Cela a obligé l'équipe de Vingegaard à mener et permis au maillot jaune de contrer sèchement.

Equipe incroyable

«Quand il m'a dit d'y aller, je me suis dit: comment ça? Ce n'était pas vraiment le plan au départ. Mais avec Tadej on ne sait jamais vraiment quel sera le plan», a rapporté Yates, hilare.

«J'ai fait à l'instinct, a confirmé Pogacar. On voulait gagner l'étape, mais je misais plus sur un sprint pour grappiller peut-être quelques bonifications. C'est beaucoup mieux comme ça.»

«Quand Adam a attaqué, Visma devait rouler et moi j'ai pu bénéficier d'un relais. L'équipe dans son ensemble a été incroyable aujourd'hui et je dédie cette victoire à mes coéquipiers», a ajouté le Slovène.

Une étape à cinq cols dimanche

Dimanche, la 15e étape proposera pas moins de cinq cols, quatre de première catégorie et un hors catégorie. Et ça commence très fort avec le col de Peyresourde d'entrée (6,9 km à 7,8%), suivi des deux montées très raides, le col de Menté (9,3 km à 9,1%) et celui de Portet-d'Aspet (4,3 km à 9,6%).

Après un bout de vallée, il restera ensuite encore le col d'Agnes (10 km à 8,2%) et la montée finale vers le Plateau de Beille (15,8 km à 7,9%) où les favoris devraient s'expliquer une fois encore.

ats