Pogacar magistral, Seixas époustouflant, Evenepoel résilient : Liège-Bastogne-Liège a accouché du podium attendu dimanche Quai des Ardennes. Le champion du monde slovène a décroché son quatrième succès dans le Monument ardennais et s'est définitivement découvert un nouvel adversaire de taille sur le terrain des classiques.

𝗣𝗮𝘂𝗹 𝗦𝗲𝗶𝘅𝗮𝘀 𝗺𝗮𝗴𝗻𝗶𝗳𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗮𝘂𝗽𝗵𝗶𝗻 𝗱𝗲 𝗧𝗮𝗱𝗲𝗷 𝗣𝗼𝗴𝗮𝗰𝗮𝗿, avec les compliments du vainqueur à l'arrivée 👏 pic.twitter.com/vEzikyOwp4 — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 26, 2026

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Le duel entre le champion du monde, 27 ans, et le prodige français, de huit ans son cadet, a bien eu lieu, Seixas confirmant qu'il est déjà bien plus qu'une promesse, à voir la façon dont il a avalé les 260 kilomètres de l'épreuve parcourus à près de 45 km/h de moyenne.

Si l'ogre slovène a conservé son bien en s'imposant pour la quatrième fois (la troisième d'affilée) dans la Doyenne des classiques, il a dû se dépouiller comme rarement tant Seixas s'est montré admirable de ténacité.

Seixas tient bon dans La Redoute

Pour remporter son 13e Monument, «Pogi» a dû s'y reprendre à deux fois dans le final pour avoir raison du talent précoce de son adversaire.

Sa première attaque, programmée, dans la côte de La Redoute à 34 kilomètres de Liège a fait sauter tous les rescapés d'un début de course atypique, marqué par l'escapade de 52 hommes, dont Remco Evenepoel, qui avaient pris jusqu'à près de quatre minutes d'avance sur le peloton des autres favoris.

Tous, sauf Seixas qui s'est accroché, grand plateau, à la roue de Pogacar. Ce que personne n'avait réussi à faire lors des deux éditions précédentes remportées par «Pogi». «Dans La Redoute, j'étais vraiment à fond. Au sommet, il est revenu à ma hauteur et je me suis dit ‘D'accord, il est vraiment impressionnant’», a raconté le Slovène.

🚨 ATTAQUE DE POGACAR, SEIXAS RÉSISTE, EVENEPOEL LÂCHÉ ! pic.twitter.com/VRSaR8HCim — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 26, 2026

«Dans un coin de ma tête, je me préparais déjà à un duel au sprint. Mais j'ai de nouveau tenté ma chance dans la Roche-aux-Faucons. C'est une montée qui me convient parfaitement et, heureusement, il a lâché prise», s'est-il félicité après son quatrième succès en cinq jours de course seulement cette saison.

Pogi dès mardi en Romandie

«Je cours désormais peu. Donc quand je m'aligne dans une course, c'est pour la gagner. Ce succès est très important pour moi», a ajouté le leader de la formation UAE qui disputera dès mardi le Tour de Romandie (prologue à Villars-sur-Glâne), début de sa préparation au Tour de France qui passera aussi en mai par le Tour de Suisse à la mi-juin.

Sur le podium royal où il côtoyait le champion du monde et le champion olympique, Seixas pouvait se dire «satisfait même si l'ambition est toujours de gagner». Face à Tadej, «c'était un mano a mano de force brute et il m'a manqué un peu de puissance», a reconnu Seixas «fier de (sa) performance face au meilleur coureur du monde, peut-être de l'histoire», qu'il avait déjà été le dernier à accompagner le 7 mars dernier lors des Strade Bianche.

«Maintenant que j'ai fait deuxième, la prochaine étape sera de gagner un Monument», a signifié le Lyonnais, refusant d'évoquer la suite de son programme alors qu'une décision sur sa participation au prochain Tour de France est attendue dans les prochains jours.

Evenepoel dans l'ombre du duo

Il s'agissait de la première apparition de Seixas à Liège chez les professionnels – il s'était imposé en juniors il y a deux ans – et de son deuxième Monument seulement, après avoir terminé à une septième place loin derrière Pogacar lors du Tour de Lombardie en octobre dernier.

Après avoir remporté la Flèche Wallonne mercredi dernier, Seixas confirme, sortie après sortie, son statut naissant d'héritier présomptif de Pogacar là où Remco Evenepoel semble toujours en difficulté quand la route s'élève un peu trop.

Troisième après avoir réglé au sprint le groupe poursuivant les hommes de tête, le Belge s'est dit «satisfait» de son printemps, après, notamment, sa troisième place dans le Tour des Flandres et son succès dans l'Amstel Gold Race.

Mais dimanche, il y avait sur le visage du double vainqueur de la Doyenne (2022, 2023) de quoi lire des motifs d'inquiétude après n'avoir pu répondre à la pédale aux accélérations du duo Pogacar-Seixas.