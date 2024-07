Après avoir frappé un grand coup dans la première étape pyrénéenne, Tadej Pogacar peut-il assommer le Tour dimanche? Terrible, la 15e étape emmènera le peloton en haut du Plateau de Beille dimanche.

Pogacar peut-il assommer le Tour dimanche ? ats

ATS

Auteur d'un coup de maître dans la montée finale du Pla d'Adet, Pogacar compte à présent 1'57 d'avance sur son grand rival Jonas Vingegaard, incapable de suivre son attaque explosive samedi.

Un matelas confortable, mais pas décisif, d'autant que le Danois, double vainqueur sortant de la Grande boucle, est persuadé que cette journée lui conviendra «peut-être mieux».

Dans cette deuxième étape dans les Pyrénées, il faut aussi compter sur les coureurs français, qui voudront tout particulièrement s'illustrer entre Loudenvielle et le Plateau de Beille en ce jour de fête nationale.

La journée proposera au peloton, qui a déjà la première étape pyrénéenne de la veille dans les pattes, pas moins de cinq cols, quatre de première catégorie et un hors catégorie. Et ça commence très fort avec le col de Peyresourde d'entrée (6,9 km à 7,8%), suivi des deux montées très raides, le col de Menté (9,3 km à 9,1%) et celui de Portet-d'Aspet (4,3 km à 9,6%).

Après un bout de vallée, il restera ensuite encore le col d'Agnes (10 km à 8,2%) et la montée finale vers le Plateau de Beille (15,8 km à 7,9%) où les favoris devraient à nouveau s'expliquer.

ATS