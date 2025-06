Tadej Pogacar a ajouté une ligne à son imposant palmarès. Le champion du monde a remporté la 77e édition du Dauphiné, dont la 8e et dernière étape a souri au Français Lenny Martinez.

💛 @TamauPogi prend la 3ème place à Val-Cenis et remporte le #Dauphiné !



💛 @TamauPogi takes 3rd place in Val-Cenis and wins the #Dauphiné! pic.twitter.com/MLWYdKnxQZ — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 15, 2025

Keystone-SDA ATS

Vainqueur de trois étapes au total, Pogacar a survolé la course. Le Slovène s'est imposé au classement général final avec 59 secondes d'avance sur le Danois Jonas Vingegaard, marquant ainsi les esprits à trois semaines du départ du Tour de France. L'Allemand Florian Lipowitz a complété le podium à 2'38 devant le Belge Remco Evenepoel, quatrième à 4'21.

La dernière étape a été remportée par Martinez qui termine sur une excellente note un Dauphiné pour le reste compliqué. A la dérive la veille dans l'étape reine, où il a perdu plus de 35 minutes, le jeune grimpeur de 21 ans s'est plus que rassuré pour décrocher la neuvième victoire de sa carrière, lui qui s'était déjà imposé sur le Tour de Romandie et sur Paris-Nice cette année.

🏁 🇫🇷 Lenny Martinez gagne la dernière étape en solo !

🇸🇮@TamauPogi remporte le Dauphiné 2025 ! 🏆



🏁 🇫🇷 Lenny Martinez wins the final stage!

🇸🇮@TamauPogi claims the 2025 #Dauphiné title! 🏆 pic.twitter.com/Hu931oBErY — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 15, 2025

Parti dans l'échappée, il a décroché l'Espagnol Enric Mas à huit kilomètres de l'arrivée pour décrocher la première victoire française dans ce Dauphiné. Derrière, Vingegaard a tenté une accélération, mais n'a pas mis en difficulté Pogacar. Le Danois et le Slovène ne se sont ensuite plus attaqués pour terminer ensemble et dans cet ordre à 34 secondes de Martinez.

Quatrième en 2020 lors de sa seule participation jusque-là, Pogacar compte désormais 99 victoires à son palmarès. C'est un record pour un coureur en activité, à seulement 26 ans. Il confirme avec ce succès son statut de grand favori du Tour de France (5-27 juillet).