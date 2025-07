Face aux accusations d'arrogance et aux reproches quant à une domination trop importante sur le Tour de France, le maillot jaune Tadej Pogacar a assuré mercredi que son équipe ne faisait rien pour «être arrogante», mais qu'elle essayait simplement de «se rendre la course facile».

Pogacar réfute toute arrogance de son équipe. Keystone

Agence France-Presse Melchior Cordonier

«L'arrogance est une chose, essayer de gagner le Tour de France en est une autre», a estimé le Slovène, dont l'équipe a déjà gagné cinq étapes et semble bien partie pour remporter cette Grande Boucle.

Mardi, plusieurs équipes et suiveurs, à l'instar du manager de TotalEnergies Jean-René Bernaudeau ou du consultant et ancien cycliste Thomas Voeckler, se sont émus du comportement de Nils Politt, le coéquipier allemand de Pogacar, qui a vertement rabroué des coureurs tentant de relancer une offensive dans l'étape allant vers le Mont Ventoux.

Cette tentative d'intimidation a finalement été infructueuse: quelques kilomètres plus loin, une échappée de 34 coureurs s'est formée avant de se disputer la victoire d'étape dans le Mont Chauve, où Valentin Paret-Peintre a triomphé.

«Beaucoup de coureurs peuvent nous voir comme arrogants, comme hier, quand on a essayé de calmer les choses quand on l'a voulu, parce qu'on est l'équipe qui doit contrôler chaque kilomètre de cette course», affirme «Pogi».

«Certains gars devraient se calmer»

Les critiques ont fleuri ces derniers jours après la démonstration de Pogacar dans les Pyrénées et celle de son équipier Tim Wellens à Carcassonne, victorieux après une échappée, reprochant une gestion peu partageuse de la course à la formation émiratie.

«Il faut qu'on voit les choses de notre côté, on n'essaye pas d'être arrogants, on essaye de se rendre la course le plus facile possible», ajoute le triple vainqueur du Tour.

«Je pense que certains gars devraient se calmer, à mon avis, et ça peut sembler super arrogant de dire ça, mais bon», a-t-il conclu.