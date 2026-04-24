On en oublierait presque Remco Evenepoel: le patron Tadej Pogacar et le nouveau phénomène Paul Seixas ont rendez-vous dimanche sur Liège-Bastogne-Liège. Un choc terriblement excitant entre deux coureurs qui partagent plusieurs points communs.

Dimanche sur Liège-Bastogne-Liège, tous les regards seront braqués sur Paul Seixas et Tadej Pogacar. IMAGO/PRESSE SPORTS

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

La Doyenne des cinq Monuments, née en 1892, connaîtra un sacré coup de jeune cette année avec l'irruption de l'adolescent surdoué Seixas qui bouscule à 19 ans tous les codes de son sport.

Mercredi, le Français de l'équipe Decathlon CMA CGM a remporté dès sa première participation la Flèche Wallonne, une course atypique dont on disait qu'elle réclamait un long apprentissage, pour succéder à Pogacar qui avait eu besoin de quatre tentatives pour dompter le mur de Huy.

La manière avec laquelle le Français a aplati la concurrence – dont le champion de Suisse Mauro Schmid, deuxième – rend encore plus croustillant le grand rendez-vous de dimanche, dernier chapitre de la saison des classiques, où Pogacar visera un 13e Monument.

Un formidable match à trois

La Doyenne offre la promesse d'un formidable match à trois entre Evenepoel, vainqueur en 2022 et 2023, Pogacar, lauréat en 2021, 2024 et 2025, et le nouveau prodige, dont ce sera la première apparition sur une course qu'il a remportée chez les juniors en 2024 – c'était hier.

Les dix derniers vainqueurs de Liège-Bastogne-Liège 2025 : Tadej Pogacar (SLO)

2024 : Tadej Pogacar (SLO)

2023 : Remco Evenepoel (BEL)

2022 : Remco Evenepoel (BEL)

2021 : Tadej Pogacar (SLO)

2020 : Primoz Roglic (SLO)

2019 : Jakob Fuglsang (DEN)

2018 : Bob Jungels (LUX)

2017 : Alejandro Valverde (ESP)

2016 : Wout Poels (NED) Montre plus

Mais les derniers développements font se demander s'il ne s'agira pas plutôt d'un duel, entre le Français et le Slovène, tellement les récents faits d'armes de Seixas, dont son cavalier seul au Tour du Pays basque, sont impressionnants.

Le Lyonnais peut-il déjà rivaliser avec le double champion du monde sur un terrain vallonné qui leur convient à tous les deux à merveille? Et le suivre dans la côte de la Redoute, placée à 34 km de l'arrivée, où Pogacar et Evenepoel ont fait la différence ces cinq dernières années?

Interrogé mardi s'il pensait pouvoir battre Pogacar dimanche, Seixas a répondu: «Cette question est folle. On parle peut-être du meilleur coureur de tous les temps. Pour le moment, je n'ai pas le niveau, je pense, pour le battre. Bien sûr, j'essaie d'être le meilleur ou l'un des meilleurs, mais il faut travailler et ensuite le prouver en course. Et après, on peut parler.»

Tadej Pogacar reste favori

De fait, Pogacar reste le grand favori. Pour l'instant, les deux hommes se sont affrontés quatre fois sur une course d'un jour, pour autant de dominations du Slovène, aux Mondiaux (1er contre 13e), aux Championnats d'Europe (1er contre 3e), au Tour de Lombardie (1er contre 7e) fin 2025 et aux Strade Bianche (1er contre 2e) en mars.

Mais le jeune Français ne cesse de progresser. Et vite. Déterminé mais détendu, il fait penser à plein d'égards à Pogacar. Au-delà du fait qu'ils ont tous les deux une mère professeur de français, ils ont en commun un tempérament offensif, un talent protéiforme, un caractère joueur, et maintenant aussi un même exercice de la suprématie.

«Pour eux, la meilleure défense, c'est l'attaque. Quand Paul attaque à 28 km de l'arrivée au Pays basque ou à plus de 40 km sur l'Ardèche Classic, ça ressemble à ce que fait ‘Pogi’. Pourquoi attendre quand vous êtes des gens au-dessus des autres?», souligne Julien Jurdie, un des directeurs sportifs de Seixas.

Seixas en avance

La trajectoire des deux hommes, vainqueurs tous deux du Tour de l'Avenir, a aussi des convergences, même si Seixas est plus précoce encore que le Slovène et se rapproche sur cet aspect davantage d'Evenepoel qui avait lui aussi brillé dès sa sortie des juniors.

Domen Novak, fidèle lieutenant de Pogacar chez UAE, souligne que Seixas est déjà beaucoup plus professionnel. «Tout le monde le compare avec Tadej, il est même meilleur au même âge. Mais à cet âge-là, Tadej n'avait encore jamais fait un stage d'altitude, courait pour l'équipe Gusto Ljubljana et on peut dire qu'il a remporté son premier Tour de France (en 2020, à 22 ans) en mangeant des pizzas, buvant de la bière et jouant à la PlayStation», a-t-il déclaré en mars au média slovène Siol.

Liège-Bastogne-Liège comporte un autre enjeu puisque le Monument belge vient clore un bloc de courses à l'issue duquel on saura si Seixas participera ou non à son premier Tour de France dès cet été. Selon son équipe, la décision sera annoncée entre le 28 avril et le 14 mai. Vu son printemps magnifique, un feu vert est attendu.