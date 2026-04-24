  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Liège-Bastogne-Liège Tadej Pogacar et Paul Seixas, déjà un combat d’anthologie ?

ATS

24.4.2026 - 14:15

On en oublierait presque Remco Evenepoel: le patron Tadej Pogacar et le nouveau phénomène Paul Seixas ont rendez-vous dimanche sur Liège-Bastogne-Liège. Un choc terriblement excitant entre deux coureurs qui partagent plusieurs points communs.

Dimanche sur Liège-Bastogne-Liège, tous les regards seront braqués sur Paul Seixas et Tadej Pogacar.
Dimanche sur Liège-Bastogne-Liège, tous les regards seront braqués sur Paul Seixas et Tadej Pogacar.
IMAGO/PRESSE SPORTS
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

24.04.2026, 14:15

La Doyenne des cinq Monuments, née en 1892, connaîtra un sacré coup de jeune cette année avec l'irruption de l'adolescent surdoué Seixas qui bouscule à 19 ans tous les codes de son sport.

Mercredi, le Français de l'équipe Decathlon CMA CGM a remporté dès sa première participation la Flèche Wallonne, une course atypique dont on disait qu'elle réclamait un long apprentissage, pour succéder à Pogacar qui avait eu besoin de quatre tentatives pour dompter le mur de Huy.

Cyclisme. Paul Seixas s’adjuge la Flèche Wallonne devant Mauro Schmid

CyclismePaul Seixas s’adjuge la Flèche Wallonne devant Mauro Schmid

La manière avec laquelle le Français a aplati la concurrence – dont le champion de Suisse Mauro Schmid, deuxième – rend encore plus croustillant le grand rendez-vous de dimanche, dernier chapitre de la saison des classiques, où Pogacar visera un 13e Monument.

Un formidable match à trois

La Doyenne offre la promesse d'un formidable match à trois entre Evenepoel, vainqueur en 2022 et 2023, Pogacar, lauréat en 2021, 2024 et 2025, et le nouveau prodige, dont ce sera la première apparition sur une course qu'il a remportée chez les juniors en 2024 – c'était hier.

Les dix derniers vainqueurs de Liège-Bastogne-Liège

  • 2025 : Tadej Pogacar (SLO)
  • 2024 : Tadej Pogacar (SLO)
  • 2023 : Remco Evenepoel (BEL)
  • 2022 : Remco Evenepoel (BEL)
  • 2021 : Tadej Pogacar (SLO)
  • 2020 : Primoz Roglic (SLO)
  • 2019 : Jakob Fuglsang (DEN)
  • 2018 : Bob Jungels (LUX)
  • 2017 : Alejandro Valverde (ESP)
  • 2016 : Wout Poels (NED)
Montre plus

Mais les derniers développements font se demander s'il ne s'agira pas plutôt d'un duel, entre le Français et le Slovène, tellement les récents faits d'armes de Seixas, dont son cavalier seul au Tour du Pays basque, sont impressionnants.

Le Lyonnais peut-il déjà rivaliser avec le double champion du monde sur un terrain vallonné qui leur convient à tous les deux à merveille? Et le suivre dans la côte de la Redoute, placée à 34 km de l'arrivée, où Pogacar et Evenepoel ont fait la différence ces cinq dernières années?

Le «phénomène» du cyclisme. Paul Seixas, l’élu ? «On n'a pas vu ça en France depuis 50 ans»

Le «phénomène» du cyclismePaul Seixas, l’élu ? «On n'a pas vu ça en France depuis 50 ans»

Interrogé mardi s'il pensait pouvoir battre Pogacar dimanche, Seixas a répondu: «Cette question est folle. On parle peut-être du meilleur coureur de tous les temps. Pour le moment, je n'ai pas le niveau, je pense, pour le battre. Bien sûr, j'essaie d'être le meilleur ou l'un des meilleurs, mais il faut travailler et ensuite le prouver en course. Et après, on peut parler.»

Tadej Pogacar reste favori

De fait, Pogacar reste le grand favori. Pour l'instant, les deux hommes se sont affrontés quatre fois sur une course d'un jour, pour autant de dominations du Slovène, aux Mondiaux (1er contre 13e), aux Championnats d'Europe (1er contre 3e), au Tour de Lombardie (1er contre 7e) fin 2025 et aux Strade Bianche (1er contre 2e) en mars.

Mais le jeune Français ne cesse de progresser. Et vite. Déterminé mais détendu, il fait penser à plein d'égards à Pogacar. Au-delà du fait qu'ils ont tous les deux une mère professeur de français, ils ont en commun un tempérament offensif, un talent protéiforme, un caractère joueur, et maintenant aussi un même exercice de la suprématie.

«On n'en a pas encore fini». Rendez-vous raté avec l’histoire, Tadej Pogacar fixe déjà l’avenir

«On n'en a pas encore fini»Rendez-vous raté avec l’histoire, Tadej Pogacar fixe déjà l’avenir

«Pour eux, la meilleure défense, c'est l'attaque. Quand Paul attaque à 28 km de l'arrivée au Pays basque ou à plus de 40 km sur l'Ardèche Classic, ça ressemble à ce que fait ‘Pogi’. Pourquoi attendre quand vous êtes des gens au-dessus des autres?», souligne Julien Jurdie, un des directeurs sportifs de Seixas.

Seixas en avance

La trajectoire des deux hommes, vainqueurs tous deux du Tour de l'Avenir, a aussi des convergences, même si Seixas est plus précoce encore que le Slovène et se rapproche sur cet aspect davantage d'Evenepoel qui avait lui aussi brillé dès sa sortie des juniors.

Domen Novak, fidèle lieutenant de Pogacar chez UAE, souligne que Seixas est déjà beaucoup plus professionnel. «Tout le monde le compare avec Tadej, il est même meilleur au même âge. Mais à cet âge-là, Tadej n'avait encore jamais fait un stage d'altitude, courait pour l'équipe Gusto Ljubljana et on peut dire qu'il a remporté son premier Tour de France (en 2020, à 22 ans) en mangeant des pizzas, buvant de la bière et jouant à la PlayStation», a-t-il déclaré en mars au média slovène Siol.

Liège-Bastogne-Liège comporte un autre enjeu puisque le Monument belge vient clore un bloc de courses à l'issue duquel on saura si Seixas participera ou non à son premier Tour de France dès cet été. Selon son équipe, la décision sera annoncée entre le 28 avril et le 14 mai. Vu son printemps magnifique, un feu vert est attendu.

Les cinq Monuments du cyclisme en 2026:

  • Milan-Sanremo (21 mars) : Tadej Pogacar (SLO)
  • Tour des Flandres (5 avril) : Tadej Pogacar (SLO)
  • Paris-Roubaix (12 avril) : Wout van Aert (BEL)
  • Liège-Bastogne-Liège (26 avril) : ?
  • Tour de Lombardie (10 octobre) : ?
Montre plus

Les plus lus

«La destruction semble être la seule issue» : le Canton sonne le glas de la galère «La Liberté»
Affaire Dittli: un accord secret financé par de l’argent public
Thoune, «moqué» et «pas pris au sérieux», proche de l’impensable
Une cyberattaque fait trembler la classe politique allemande
Une mère de famille aurait été tuée par une meute de chiens