Seul au monde, Tadej Pogacar a fait un pas décisif vers la victoire finale dans le Tour de France vendredi. Il a remporté en solitaire la 19e étape dans la station de ski d'Isola 2000.

Tadej Pogacar est seul sur son piédestal. KEYSTONE

ATS

Le Slovène a attaqué à neuf kilomètres du sommet pour avaler un par un les derniers échappés du jour et signer déjà sa quatrième victoire dans cette 111e édition.

A deux jours de l'arrivée finale à Nice, Pogacar compte désormais 5'03 d'avance sur Jonas Vingegaard et 7'01 sur Remco Evenepoel au général. Le Danois, qui est allé au bout de lui-même, et le Belge ont terminé l'étape ensemble aux 5e et 6e places.

A moins d'un accident, Pogacar va donc remporter son troisième Tour de France après 2020 et 2021 et prendre une revanche éclatante sur Vingegaard, vainqueur de ces deux dernières éditions. S'il s'impose, le leader d'UAE deviendra aussi le premier coureur depuis Marco Pantani en 1998 à réaliser le doublé Giro-Tour la même année.

Même s'il reste encore une étape de montagne samedi et un ultime chrono entre Monaco et Nice dimanche, Pogacar (25 ans) surclasse la concurrence cette année et semble avoir gommé ce qui constituait sa seule faiblesse: les longs cols sous la chaleur.

Parfaitement entouré

Vendredi, l'étape proposait trois incursions à plus de 2000 mètres, dont la cime de la Bonnette, plus haute route asphaltée de France, juchée à 2802 m d'altitude. Mais cela n'a pas gêné du tout le Slovène qui a passé le sommet avec quatre équipiers au sein d'un petit peloton de favoris.

Devant, six hommes ont ouvert la route, dont les deux meilleurs lieutenants de Vingegaard en montagne, Matteo Jorgenson et Wilco Keldermann, signe peut-être que l'équipe Visma n'y croyait déjà plus et préférait viser une victoire d'étape.

Ce groupe de six, comprenant des grimpeurs de la trempe de Richard Carapaz, Jai Hindley et Simon Yates, soit trois anciens vainqueurs de grands Tours, a abordé le pied de la dernière ascension vers Isola 2000 avec quatre minutes d'avance sur le groupe maillot jaune.

Jorgenson est alors passé à l'attaque à plus de 13 kilomètres de l'arrivée pour aller chercher la victoire en guise de lot de consolation pour Visma. Mais quelques minutes plus tard, Pogacar a accéléré à son tour et il a seulement mis sept kilomètres pour revenir sur l'Américain, finalement 2e à 21'', et aussitôt le lâcher.

Derrière, Remco Evenepoel a essayé d'attaquer Jonas Vingegaard. Mais le Danois a réussi à suivre et les deux hommes sont arrivés ensemble, très loin de Pogacar.

ATS