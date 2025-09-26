Les premiers Mondiaux africains connaîtront leur apogée dimanche avec l'épreuve sur route masculine. Et si l'équipe de Suisse mise sur un solide trio, le favori s'appelle Tadej Pogacar.

Tadej Pogacar a plus d’un tour dans son sac KEYSTONE

Qui d'autre que le patron du cyclisme mondial? Même après l'humiliation subie lors du contre-la-montre, où il a été dépassé par son rival Remco Evenepoel et a manqué de peu la médaille de bronze, le Slovène est le favori à sa propre succession à Kigali.

Le quadruple vainqueur du Tour de France veut récupérer le maillot arc-en-ciel remporté il y a un an à Zurich. Bien qu'il ait été freiné par une maladie peu avant ce rendez-vous au Rwanda, Pogacar est considéré comme le grand favori compte tenu du profil exigeant de la course (267,5 km avec près de 5500 m de dénivelé).

Evenepoel, qui a le vent en poupe après son troisième titre consécutif en contre-la-montre, veut lui tenir tête. Et il n'est pas le seul à vouloir défier Pogacar: le Mexicain Isaac del Toro, l'Espagnol Juan Ayuso ou encore le Britannique Tom Pidcock sont eux aussi considérés comme de sérieux candidats au podium.

Les Suisses veulent faire preuve d'audace

Avec les frères Jan et Fabio Christen, Fabian Weiss, Marc Hirschi et Mauro Schmid, Swiss Cycling aligne l'équipe la plus jeune parmi les grandes nations. Les trois premiers font leurs débuts aux Mondiaux chez les élites. Il y a un an, les trois Argoviens disputaient encore ensemble la course M23 à Zurich. En l'absence des vétérans Küng, Dillier et Lienhard, Hirschi, 27 ans, et Schmid, 25 ans, sont les leaders désignés.

Jan Christen, Hirschi et Schmid forment un trio de qualité, mais qui ne fait pas partie des favoris. «Aucun de nous trois n'est considéré comme un candidat à une médaille, et c'est justement cela qui pourrait nous aider, explique Schmid. Si l'un d'entre nous se retrouve dans le bon groupe, une médaille est tout à fait envisageable.»

Schmid était déjà tout près du but lors de ses débuts aux Championnats du monde en Australie en 2022. A l'époque, le Zurichois faisait partie du premier groupe de poursuivants derrière le vainqueur Evenepoel, mais le quatuor avait été rattrapé dans le dernier kilomètre et Schmid avait fini 17e.

Bronzé en 2020, Marc Hirschi a également l'expérience des Mondiaux. L'année dernière, le Bernois a manqué de peu le podium à Zurich (6e). Tout dépendra au final de l'adaptation des coureurs aux conditions de Kigali à 1500 m d'altitude et après 267,5 km d'efforts.

Marlen Reusser a encore faim

La Suisse aura certainement davantage de chance de médaille samedi sur la course en ligne des dames. Après sa médaille d'or au contre-la-montre, Marlen Reusser vise le métal dans ce qui devrait être la course la plus difficile de l'histoire des Mondiaux.

Dorée en individuel et bronzée par équipe, la Bernoise pourrait entrer dans l'histoire en remportant une troisième médaille. Reusser fait partie des rares coureuses à disputer l'intégralité du programme à Kigali, un exploit physique et mental exigeant.

«Je me sens bien, a affirmé l'athlète de 32 ans jeudi soir en conférence de presse. Mais je suis tout de même surprise de voir à quel point le contre-la-montre m'a épuisée émotionnellement et physiquement.» Cet été, Reusser a dû faire face à plusieurs problèmes de santé. A voir si elle aura encore assez d'énergie pour une course exigeante avec onze tours d'un circuit urbain exigeant, ponctué d'une montée finale sur des pavés à 1500 m avec un air médiocre.

Au fil des ans, la Bernoise s'est muée en excellente grimpeuse. Cette année, elle a remporté le Tour de Burgos et le Tour de Suisse, et s'est classée 2e de la Vuelta et du Giro. Elle pourra en outre compter sur le soutien d'une équipe performante.

Avec Elise Chabbey, vainqueure du Tour de Romandie et meilleure grimpeuse du Tour de France, ainsi que Noemi Rüegg, 7e aux JO de Paris, Reusser peut compter sur des coéquipières de grande qualité.

Ferrand-Prévot, Vollering, Longo Borghini

La concurrence sera rude malgré l'absence de la championne du monde de ces deux dernières années, Lotte Kopecky. La grande favorite est la Française Pauline Ferrand-Prévot, vainqueur cette année de Paris-Roubaix et du Tour de France. Onze ans après son seul titre mondial sur route à ce jour, la multiple championne du monde de VTT veut remettre ça.

Les Pays-Bas misent sur Demi Vollering et la double championne du monde Anna van der Breggen. L'Italie aligne de son côté la gagnante du Giro, Elisa Longo Borghini.