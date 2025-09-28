  1. Clients Privés
Mondiaux de Kigali Pogacar veut sa revanche, la Suisse en outsider

ATS

28.9.2025 - 04:01

Les premiers Mondiaux africains connaîtront leur apogée dimanche avec l'épreuve sur route masculine. Et si l'équipe de Suisse mise sur un solide trio, le favori s'appelle Tadej Pogacar.

Tadej Pogacar sera le favori de la course en ligne des Mondiaux dimanche à Kigali.
Tadej Pogacar sera le favori de la course en ligne des Mondiaux dimanche à Kigali.
Keystone

Keystone-SDA

28.09.2025, 04:01

28.09.2025, 08:36

Qui d'autre que le patron du cyclisme mondial? Même après l'humiliation subie lors du contre-la-montre, où il a été dépassé par son rival Remco Evenepoel et a manqué de peu la médaille de bronze, le Slovène est le favori à sa propre succession à Kigali.

Le quadruple vainqueur du Tour de France veut récupérer le maillot arc-en-ciel remporté il y a un an à Zurich. Bien qu'il ait été freiné par une maladie peu avant ce rendez-vous au Rwanda, Pogacar est considéré comme le grand favori compte tenu du profil exigeant de la course (267,5 km avec près de 5500 m de dénivelé).

Evenepoel, qui a le vent en poupe après son troisième titre consécutif en contre-la-montre, veut lui tenir tête. Et il n'est pas le seul à vouloir défier Pogacar: le Mexicain Isaac del Toro, l'Espagnol Juan Ayuso ou encore le Britannique Tom Pidcock sont eux aussi considérés comme de sérieux candidats au podium.

Les Suisses veulent faire preuve d'audace

Avec les frères Jan et Fabio Christen, Fabian Weiss, Marc Hirschi et Mauro Schmid, Swiss Cycling aligne l'équipe la plus jeune parmi les grandes nations. Les trois premiers font leurs débuts aux Mondiaux chez les élites. Il y a un an, les trois Argoviens disputaient encore ensemble la course M23 à Zurich. En l'absence des vétérans Küng, Dillier et Lienhard, Hirschi, 27 ans, et Schmid, 25 ans, sont les leaders désignés.

Jan Christen, Hirschi et Schmid forment un trio de qualité, mais qui ne fait pas partie des favoris. «Aucun de nous trois n'est considéré comme un candidat à une médaille, et c'est justement cela qui pourrait nous aider, explique Schmid. Si l'un d'entre nous se retrouve dans le bon groupe, une médaille est tout à fait envisageable.»

Schmid était déjà tout près du but lors de ses débuts aux Championnats du monde en Australie en 2022. A l'époque, le Zurichois faisait partie du premier groupe de poursuivants derrière le vainqueur Evenepoel, mais le quatuor avait été rattrapé dans le dernier kilomètre et Schmid avait fini 17e.

Bronzé en 2020, Marc Hirschi a également l'expérience des Mondiaux. L'année dernière, le Bernois a manqué de peu le podium à Zurich (6e). Tout dépendra au final de l'adaptation des coureurs aux conditions de Kigali à 1500 m d'altitude et après 267,5 km d'efforts.

