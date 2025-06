Pour la première fois depuis le dernier Tour de France, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard se retrouvent sur la même course au Critérium du Dauphiné. L'épreuve propose un plateau exceptionnel à trois semaines du départ de la Grande Boucle.

Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard se retrouvent pour la première fois depuis le dernier Tour de France. KEYSTONE

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Le duel Pogacar-Vingegaard, Remco Evenepoel en arbitre, la présence de Mathieu van der Poel, la dernière course de Romain Bardet : difficile de rêver mieux pour cette 77e édition qui s'élance dimanche de Domérat, près de Montluçon, pour arriver huit jours plus tard sur le Plateau du Mont-Cenis, dans les Alpes.

«Hormis le Tour, c'est la start-list de l'année, les meilleurs du monde sont là», résume Bardet dont les derniers coups de pédale vont rythmer la semaine, notamment lors du départ de la troisième étape mardi à Brioude, sa ville natale.

D'habitude, le Dauphiné, avec ses étapes accidentées pour commencer, son chrono au milieu et son traditionnel triptyque alpin pour finir, sert de répétition générale au Tour de France (5-27 juillet) dont il est une sorte de réplique en miniature.

C'est encore plus vrai cette année avec la présence conjuguée de Pogacar et Vingegaard qui ont raflé à eux deux les cinq dernières Grandes Boucles mais ne se croisent presque jamais en dehors du mois de juillet. Depuis le triomphe du Slovène sur le dernier Tour de France, leurs trajectoires ont une nouvelle fois pris des directions opposées.

«Plus fort que l'année dernière»

Pogacar a continué à tout gagner ou presque, électrisant le printemps des classiques avant de mettre sur pause après son cavalier seul à Liège-Bastogne-Liège le 27 avril. Vingegaard, lui, n'a plus mis les pieds sur une course depuis le 13 mars et son abandon sur Paris-Nice avec une commotion cérébrale.

Ces dernières semaines, les deux champions se sont entraînés en altitude, dans la Sierra Nevada espagnole, tout comme Remco Evenepoel et la moitié des coureurs qui participeront au Tour de France. A partir de dimanche, ils joueront cartes sur table, même s'il est fort à parier qu'ils garderont des jokers en réserve pour le Tour.

Car le Dauphiné est à la fois un objectif, surtout pour Pogacar qui ne l'a disputé qu'une fois (4e en 2020) et veut tout gagner, et une course de préparation. Aussitôt après, tout ce beau monde repartira d'ailleurs en altitude (Isola 2000 pour Pogacar, Tignes pour Vingegaard et Evenepoel) afin de peaufiner les derniers réglages. En attendant, la guerre psychologique a déjà commencé.

Dans l'équipe Visma-Lease a bike, on laisse entendre que Vingegaard marche sur l'eau. «Oui je pense que je peux le battre et être beaucoup plus fort que l'année dernière», souligne lui-même le Danois qui pourra s'appuyer sur les Américains Sepp Kuss et surtout Matteo Jorgenson, deuxième l'an dernier à huit secondes de Primoz Roglic.

«On n'a pas peur de Vingegaard ni de personne. Tadej a l'habitude d'être au top toute l'année et on s'attend à la même chose sur le Dauphiné», répond Andrej Hauptman, le directeur sportif de Pogacar chez UAE.

Troisième du Tour de France, Evenepoel se pose en arbitre du duel. Même si le Belge dit ne pas se fixer «d'objectif précis», son équipe Soudal Quick-Step l'annonce plus léger de 1,5 kg par rapport à 2024.

La course devrait se jouer lors du week-end final. Dès vendredi, le peloton retrouvera la côte de Domancy à Combloux où Vingegaard avait assommé Pogacar et le Tour en 2023. Le lendemain, l'étape-reine s'annonce terrible avec trois cols hors-catégorie, la Madeleine, la Croix-de-Fer et la montée finale vers Valmeinier 1800. Et les choses pourraient encore bouger le lendemain avec l'arrivée sur le Plateau du Mont-Cenis.

