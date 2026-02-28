Léonie Pointet et Timothé Mumenthaler ont remporté le 60 m au championnat de Suisse en salle à Saint-Gall. Ces deux courses ont été le point d'orgue de la journée de samedi.

Pointet Léonie pose avec sa médaille d’or aux 60 m. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Pointet s'est imposée en 7''12, le meilleur chrono de sa carrière. Elle a devancé Ajla Del Ponte (7''15). Toutes deux se sont qualifiées pour les Mondiaux indoor de Torun, qui auront lieu dans trois semaines en Pologne.

Mumenthaler a pour sa part gagné en 6''62. Le Genevois a échoué à quatre centièmes du record de Suisse détenu par Pascal Mancini. Spécialiste du 400 m, Ricky Petrucciani a pris la deuxième place en 6''66.

Simon Ehammer a gagné la longueur avec 8m12, meilleure performance suisse de la saison. Il a aussi remporté l'argent à la perche avec un saut à 5m20.