Athlétisme Pointet et Mumenthaler champions de Suisse du 60 m

ATS

28.2.2026 - 22:00

Léonie Pointet et Timothé Mumenthaler ont remporté le 60 m au championnat de Suisse en salle à Saint-Gall. Ces deux courses ont été le point d'orgue de la journée de samedi.

Pointet Léonie pose avec sa médaille d’or aux 60 m.
Pointet Léonie pose avec sa médaille d’or aux 60 m.
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.02.2026, 22:00

Pointet s'est imposée en 7''12, le meilleur chrono de sa carrière. Elle a devancé Ajla Del Ponte (7''15). Toutes deux se sont qualifiées pour les Mondiaux indoor de Torun, qui auront lieu dans trois semaines en Pologne.

Mumenthaler a pour sa part gagné en 6''62. Le Genevois a échoué à quatre centièmes du record de Suisse détenu par Pascal Mancini. Spécialiste du 400 m, Ricky Petrucciani a pris la deuxième place en 6''66.

Simon Ehammer a gagné la longueur avec 8m12, meilleure performance suisse de la saison. Il a aussi remporté l'argent à la perche avec un saut à 5m20.

