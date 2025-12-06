Noè Ponti a décroché sans forcer son ticket pour les demi-finales du 200 m papillon, samedi matin aux Européens en petit bassin de Lublin. Le Tessinois a signé le 4e temps des séries.

Keystone-SDA ATS

En quête d'un troisième titre en Pologne après ceux conquis sur 50 m papillon et sur 100 m 4 nages, Noè Ponti a nagé en 1'52''34, très loin de son record de Suisse établi en avril dernier (1'48''77). Un deuxième Suisse sera présent samedi soir en demi-finales dans la discipline: Ilan Gagnebin, 17e en 1'55''61.

En bronze sur 50 m dos lors des Européens 2023 à Otopeni, Thierry Bollin peut également continuer à rêver de médaille. Le Bernois s'est hissé en demi-finale sur la distance en réalisant le 12e chrono des séries. Sur 50 m dos également, Angelina Patt a elle aussi validé son ticket pour les demi-finales (15e des séries).

Record de Suisse pour Vanna Djakovic

A noter également le record de Suisse établi sur 1500 m libre par Vanna Djakovic (16'15''73), qui a battu de près de quatre secondes sa propre meilleure marque établie à la mi-novembre. La soeur cadette d'Antonio, 12e, n'est toutefois par parvenue à se qualifier pour la finale.

Marius Toscan (21e du 200 m papillon), Gaia Rasmussen (28e du 50 m dos), Flavio Bucca (40e du 50 m dos), Maël Allegrini (30e du 50 m brasse), Gian-Luca Gartmann (32e du 50 m brasse), Tiago Behar (43e du 50 m libre) et Frédéric Hoigne (50e du 50 m libre) ont eux aussi été éliminés dès les séries.