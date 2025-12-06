  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Européens en petit bassin Noè Ponti en demi-finales du 200 papillon sans forcer

ATS

6.12.2025 - 14:13

Noè Ponti a décroché sans forcer son ticket pour les demi-finales du 200 m papillon, samedi matin aux Européens en petit bassin de Lublin. Le Tessinois a signé le 4e temps des séries.

Noè Ponti a décroché sans forcer son ticket pour les demi-finales du 200 m papillon, samedi matin aux Européens.
Noè Ponti a décroché sans forcer son ticket pour les demi-finales du 200 m papillon, samedi matin aux Européens.
KEYSTONE

Keystone-SDA

06.12.2025, 14:13

06.12.2025, 14:14

En quête d'un troisième titre en Pologne après ceux conquis sur 50 m papillon et sur 100 m 4 nages, Noè Ponti a nagé en 1'52''34, très loin de son record de Suisse établi en avril dernier (1'48''77). Un deuxième Suisse sera présent samedi soir en demi-finales dans la discipline: Ilan Gagnebin, 17e en 1'55''61.

Européens en petit bassin. Noè Ponti continue sa moisson d’or en Pologne

Européens en petit bassinNoè Ponti continue sa moisson d’or en Pologne

En bronze sur 50 m dos lors des Européens 2023 à Otopeni, Thierry Bollin peut également continuer à rêver de médaille. Le Bernois s'est hissé en demi-finale sur la distance en réalisant le 12e chrono des séries. Sur 50 m dos également, Angelina Patt a elle aussi validé son ticket pour les demi-finales (15e des séries).

Record de Suisse pour Vanna Djakovic

A noter également le record de Suisse établi sur 1500 m libre par Vanna Djakovic (16'15''73), qui a battu de près de quatre secondes sa propre meilleure marque établie à la mi-novembre. La soeur cadette d'Antonio, 12e, n'est toutefois par parvenue à se qualifier pour la finale.

Marius Toscan (21e du 200 m papillon), Gaia Rasmussen (28e du 50 m dos), Flavio Bucca (40e du 50 m dos), Maël Allegrini (30e du 50 m brasse), Gian-Luca Gartmann (32e du 50 m brasse), Tiago Behar (43e du 50 m libre) et Frédéric Hoigne (50e du 50 m libre) ont eux aussi été éliminés dès les séries.

Européens en petit bassin. Argent pour Noé Ponti, à un souffle du troisième sacre

Européens en petit bassinArgent pour Noé Ponti, à un souffle du troisième sacre

Les plus lus

L'accessibilité financière, la grande faiblesse de Trump - et un danger pour les républicains
Les Suisses en colère : «La course n’était pas du tout régulière»
Nicolas Sarkozy lève le voile sur sa détention
Révoltée par la politique de Trump, Joan Baez retourne en studio
Quatre morts dans un accident de la route dans l'Ain