Européens en petit bassin Noè Ponti lance parfaitement sa compétition

ATS

2.12.2025 - 13:28

Noè Ponti a pris un départ idéal aux Championnats d'Europe en petit bassin à Lublin en Pologne. Le Tessinois a réussi le meilleur temps des séries du 50 m papillon.

Noè Ponti en pleine action (Archives).
Noè Ponti en pleine action (Archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

02.12.2025, 13:28

Ponti a parcouru les deux longueurs en 21''86, soit un peu plus d'une demi-seconde au-dessus du record du monde qu'il détient. Les demi-finales du sprint papillon auront lieu ce soir à Lublin, la finale étant prévue mercredi soir. Il y a deux ans, lors des derniers championnats continentaux en petit bassin, Ponti avait remporté l'or sur 50, 100 et 200 m papillon.

Européens en petit bassin. Noè Ponti, multiple favori à Lublin

Européens en petit bassinNoè Ponti, multiple favori à Lublin

Avec Gaia Rasmussen (10e) et Flavio Bucca (19e) sur 200 m dos, deux autres Suisses se sont qualifiés pour les demi-finales lors de la première journée de compétition en Pologne.

