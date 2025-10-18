  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Natation Noè Ponti continue de briller de mille feux en Coupe du monde

ATS

18.10.2025 - 06:58

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Noè Ponti. Le Tessinois a cueilli la victoire sur 100 m papillon vendredi à Westmont, comme sept jours plus tôt à Carmel en ouverture de la Coupe du monde en petit bassin. Et il a terminé 2e du 100 m 4 nages, tout comme à Carmel.

Noè Ponti s'est à nouveau imposé sur 100 m papillon, vendredi à Westmont (archive).
Noè Ponti s'est à nouveau imposé sur 100 m papillon, vendredi à Westmont (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.10.2025, 06:58

18.10.2025, 07:14

Noè Ponti s'est imposé en 48''47 sur 100 pap', soit 0''06 de mieux qu'à Carmel, signant ainsi le 7e meilleur chrono de l'histoire sur la distance en bassin de 25 mètres. Comme dans l'Indiana, il a nettement devancé son dauphin, le Canadien Ilya Karhun (2e en 49''00).

Natation. Noè Ponti démarre la saison en trombe à Carmel

NatationNoè Ponti démarre la saison en trombe à Carmel

De retour dans l'eau quelques minutes plus tard, le médaillé de bronze du 100 m papillon des JO de Tokyo 2021 a pris la 2e place de la finale du 100 m 4 nages. Il a réalisé un temps de 50''76 (51''13 à Carmel) pour être à nouveau battu par l'Américain Shaine Casas (50''45).

Noè Ponti est inscrit sur 200 m papillon samedi dans l'Illinois, et sur 50 m papillon dimanche. Mais il pourrait bien renoncer à s'aligner sur 200 m, comme ce fut d'ailleurs le cas à Carmel une semaine plus tôt.

Natation. Noè Ponti deuxième à Carmel sur 50 m papillon

NatationNoè Ponti deuxième à Carmel sur 50 m papillon

Les plus lus

«Je n'ai rien vu de tel sur d'autres parcours» - Le monde du golf en émoi
Deux morts dans une collision frontale à Attiswil
Valais : un bloc rocheux de 50m³ menace Collombey, 250 évacuations prévues
Cassis appelle à ouvrir un «nouveau chapitre» avec l'UE
Un prix Nobel s’éteint, la physique pleure l’une de ses plus éminentes figures