«Pourquoi ça fait ça ? C'est pas possible» - Un skipper frôle le pire

Louis Burton (Bureau Vallée) a exprimé de l'abattement dimanche après l'avarie structurelle dont a été victime son monocoque. IMAGO/ABACAPRESS

AFP Gregoire Galley

Des fissures sont apparues sur son IMOCA, s'étendant du pont à la coque et risquant l'affecter l'intégrité structurelle de son bateau, mais le navigateur reste pour le moment en course dans le Vendée Globe.

Au pointage de 15h00 (14h00 GMT), le marin ivryen apparaissait à la 20e place de la flotte. Il n'a pas annoncé qu'il renonçait à la course, ni précisé s'il se déportait vers les îles les plus proches, le Cap-Vert ou les Canaries.

«C'est pas possible, il y a eu un crac (...), cinq minutes après il y a eu deux autres cracs (...) c'est cassé jusqu'à 40 centimètres», se désole-t-il dans une vidéo publiée dimanche par la direction de la course.

Sur la vidéo transmise depuis son IMOCA, on observe une bosse sur le pont du cockpit extérieur laissant imaginer une importante fissure interne. On aperçoit aussi une fente qui se prolonge jusque sur la coque extérieure en contact avec la mer. De l'eau s'est infiltré à l'intérieur du bateau.

«Pourquoi ça fait ça ? C'est pas possible. Ça allait bien», a lancé, frustré et au bord des larmes, le marin qui avait fini 3e de cette course autour du monde en solitaire sans assistance en 2021.

«Il a empanné en milieu de la nuit et fait une route Sud-Est afin de pouvoir travailler sur le pont et s’attacher à réparer», expliquait dimanche matin Fabien Delahaye, membre de la direction de course.

Alors qu’il évoluait dans le groupe de tête de l'option ouest, Burton, 39 ans, a prévenu samedi tard dans la soirée son équipe à terre et la direction de course du Vendée Globe qu'il venait d’entendre «un bruit très inquiétant», un «groc crac», détaillait l'organisation dans un communiqué dans la nuit de samedi à dimanche.

Tenant de «l'option Ouest», le navigateur fait partie de ceux évoluant le plus à l'ouest au large de l'Afrique, aux côtés notamment des favoris Thomas Ruyant (13e, Vulnérable), Charlie Dalin (26e, Macif) tandis que Sébastien Simon (Groupe Dubreuil) a pris la tête de la course.