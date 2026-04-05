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«Phénomène de société» Pourquoi le running bat des records en France ?

Clara Francey

5.4.2026

Plus de quatre millions de «finishers», des amateurs de plus en plus jeunes et davantage de femmes: «2025 a été la saison des records» pour le running en France, selon les derniers chiffres de la Fédération française d'athlétisme.

Des participants au Marathon de Paris 2025.
Des participants au Marathon de Paris 2025.
IMAGO/ABACAPRESS

Agence France-Presse

05.04.2026, 13:55

Avant le marathon de Paris le 12 avril, la FFA, en partenariat avec l'Union Sport & Cycle, a publié le 30 mars son «baromètre» annuel concernant la pratique, qui montre une explosion du nombre de résultats enregistrés sur route comme en trail.

Des coureurs toujours plus nombreux

D'après les résultats de l'étude, 4,12 millions de résultats (sur route, trail et cross) ont été enregistrés en 2025, soit une augmentation de 40 % par rapport à 2024 (2,95 millions).

«C'est un record absolu de résultats, avec une augmentation qui est assez colossale», souligne Emmanuelle Jaeger, présidente déléguée au sein de la FFA.

Dans le détail, le nombre de courses (trail, route et cross) a également augmenté, avec quelque 13.320 courses recensées en France, principalement en trail (5.900 courses) même si c'est sur route (4.905 courses) que les participants sont les plus nombreux (2,52 millions de finishers sur route, 1,44 millions en trail).

«Sur route, il y a le système de vagues avec des départs échelonnés qui s'est développé et qui permet de répondre à l'engouement, c'est moins possible en trail avec le problématique des espaces naturels à préserver, mais les organisateurs répondent à la demande en multipliant le nombre de courses au sein d'un même évènement», analyse Mme Jaeger.

Pour Virgile Caillet, de l'Union Sport & Cycle, on est face à un «véritable phénomène de société». «On a toujours eu des gens qui faisaient des footings mais désormais, ils s'inscrivent à des compétitions», explique l'expert.

«Avant, la compétition avait une image beaucoup plus élitiste et il y a eu un vrai changement sociétal. Elle est devenue une expérience à part entière, avec des animations», souligne-t-il. «On met un dossard pour participer à une expérience sans pour autant être attaché à la performance».

Plus jeunes et plus rapides

Paradoxalement, si la quête de performance n'est pas la motivation première des participants, les chronos moyens ont quand même tendance à s'accélérer, conséquence d'un rajeunissement du peloton selon Virgile Caillet.

En 2025, 41% des «finishers» (coureurs qui parviennent à finir la course, ndlr) avaient moins de 35 ans, contre 30% en 2015, selon les derniers chiffres.

«Le rajeunissement du peloton incite à aller vers la performance : il est courant désormais de voir des gens de 20 ans s'aligner sur des courses sur route. Et quand on a 20 ans, on progresse», souligne M. Caillet.

Pour lui, la généralisation des «outils connectés qui poussent se comparer» et la révolution des chaussures nouvelle génération «qui a permis de réduire les blessures» alimentent également l'accéleration du peloton.

Et davantage de femmes

De plus en plus de femmes participent également aux compétitions de running : «en 10 ans, la proportion de femmes (parmi les "finishers") est passée de 28% à 37%», note Emmanuelle Jaeger.

Ces nouvelles pratiquantes ont tendance à opter davantage pour les distances plus courtes comme le 5km (ou plus de la moitié des résultats enregistrés ont été réalisés par des femmes), course «d'entrée dans la pratique» selon Mme Jaeger.

«La charge mentale du foyer est encore beaucoup portée par les femmes», ce qui est moins compatible avec la préparation chronophage d'un marathon, note Virgile Caillet. «Et puis, toutes les études montrent que les femmes ont tendance à se sous-estimer quand les hommes vont s'inscrire à un marathon sans se poser de questions.»

Malgré tout, la participation féminine augmente sur toutes les distances : les femmes représenteront un tiers du peloton du marathon de Paris (20'800 partantes) le 12 avril, un record selon l'organisation.

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