Athlétisme Première course depuis 2024 pour Elaine Thompson-Herah

ATS

15.2.2026 - 06:49

Elaine Thompson-Herah, quintuple championne olympique, a participé samedi à Kingston à sa première course depuis juin 2024. La sprinteuse jamaïcaine a pris la 3e place du 60 m du Camperdown Classic en 7''24 (avec un vent défavorable de -1,7 m/s).

Keystone-SDA

15.02.2026, 06:49

15.02.2026, 07:42

Ce chrono, encourageant, signe le retour à la piste de la championne olympique du 100 m en 2016 et 2021, perturbée par des blessures depuis plusieurs années. Elle n'a plus participé à un championnat international en individuel depuis les Mondiaux de 2022 à Eugene, où elle avait décroché le bronze du 100 m et l'argent du relais 4x100 m.

Elaine Thompson-Herah (33 ans) avait dû se contenter du relais aux Mondiaux 2023 à Budapest, et n'avait disputé que deux courses en 2024, pour deux chronos loin de son meilleur niveau sur 100 m à New York et à Eugene.

