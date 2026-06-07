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Athlétisme Fin d’invincibilité pour Duplantis devant son public à Stockholm

ATS

7.6.2026 - 19:19

La star suédoise du saut à la perche Armand Duplantis a subi sa première défaite en trois ans dimanche lors du meeting de la Diamond League chez lui à Stockholm. Il a dû se contenter de 5m80.

Première défaite en près de trois ans pour Armand Duplantis devant son public.
Première défaite en près de trois ans pour Armand Duplantis devant son public.
ats
,

Keystone-SDA, Keystone-ATS

07.06.2026, 19:19

Sa dernière défaite remontait à juillet 2023 à Monaco. Il a échoué à franchir 6m00 et a été devancé par l'Australien Kurtis Marschall.

Jefferson-Wooden retrouve la victoire

Battue à Rome mercredi sur 200 m, la triple championne du monde en titre (100 m, 200 m, 4 x 100 m) Melissa Jefferson-Wooden a retrouvé la victoire en s'imposant sur 100 m, en 10''84.

Pour son premier 100 m de l'été, l'Américaine de 25 ans n'a pas été inquiétée et a coupé la ligne avec la quatrième meilleure performance mondiale de l'année (10''84), bien devant sa première poursuivante, la Britannique Amy Hunt (10''97).

Athletissima. Le maître de la perche Duplantis fera son grand retour à Lausanne cet été !

AthletissimaLe maître de la perche Duplantis fera son grand retour à Lausanne cet été !

«Je suis très contente d'être sous les 11 secondes et de la façon dont je me sens. C'était mon premier 100 m depuis neuf mois et je n'ai jamais débuté une saison aussi fort donc je suis ravie», a affirmé Melissa Jefferson-Wooden.

«MJW», sensation des Mondiaux 2025 à Tokyo où elle avait décroché l'or sur 100 m, sur 200 m et sur 4 x 100 m, avait débuté sa saison mercredi lors du meeting de Rome mais avait été battue sur 200 m par la sprinteuse de Sainte-Lucie Julien Alfred.

Athlétisme. Duplantis en tête d'affiche pour lancer la saison en Chine

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