  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Renewi Tour Merlier écrase la concurrence à la pédale lors de la première étape

ATS

20.8.2025 - 18:30

Tim Merlier a remporté au sprint la 1re étape du Renewi Tour (ex-Tour du Benelux), mercredi entre Terneuzen et Breskens aux Pays-Bas. Le Belge de l'équipe Soudal-Quick-Step a devancé son compatriote Arnaud De Lie et le Colombien Sebastian Molano.

Keystone-SDA

20.08.2025, 18:30

20.08.2025, 18:33

Merlier signe sa 63e victoire chez les professionnels, et la 13e cette année, ce qui le place à égalité avec le Danois Mads Pedersen derrière l'intouchable Tadej Pogacar. Le champion d'Europe a notamment enlevé deux étapes lors du dernier Tour de France.

Tour de France. Malgré le show de van der Poel, Merlier règle l’étape au sprint

Tour de FranceMalgré le show de van der Poel, Merlier règle l’étape au sprint

Au classement général, Merlier devance de respectivement 2 et 3 secondes le Portugais Rui Oliveira et le Belge Dries De Bondt, qui se sont partagé les secondes de bonification lors des trois sprints intermédiaires.

Tour de France. Merlier souffle Milan d’un boyau, Van der Poel reste en jaune

Tour de FranceMerlier souffle Milan d’un boyau, Van der Poel reste en jaune

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), contraint à l'abandon lors de la 16e étape du Tour de France il y a un mois en raison d'une pneumonie, effectuait mercredi son retour à la compétition. Le Néerlandais s'est montré aux avant-postes dans l'emballage final.

Les plus lus

«Ce serait une catastrophe si...» – William sème le doute sur l'avenir de Buckingham
Il dépose sa Jaguar au garage, elle parcourt près de 1000 km... sans lui!
«Avant, je n'avais pas d'amis; j'étais la femme d'un homme»
Un homme d'affaires viole une jeune fille de 15 ans en état de choc
Suivez le match aller des barrages Bâle - Copenhague en direct
Massacre à la tronçonneuse: un mystérieux individu sévit dans un village soleurois