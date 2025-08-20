Tim Merlier a remporté au sprint la 1re étape du Renewi Tour (ex-Tour du Benelux), mercredi entre Terneuzen et Breskens aux Pays-Bas. Le Belge de l'équipe Soudal-Quick-Step a devancé son compatriote Arnaud De Lie et le Colombien Sebastian Molano.

Biniam Girmay sprints to 5th place in Renewi Tour pic.twitter.com/ChGGPnXB5a — Intermarché-Wanty (@IntermarcheW) August 20, 2025

Keystone-SDA ATS

Merlier signe sa 63e victoire chez les professionnels, et la 13e cette année, ce qui le place à égalité avec le Danois Mads Pedersen derrière l'intouchable Tadej Pogacar. Le champion d'Europe a notamment enlevé deux étapes lors du dernier Tour de France.

Au classement général, Merlier devance de respectivement 2 et 3 secondes le Portugais Rui Oliveira et le Belge Dries De Bondt, qui se sont partagé les secondes de bonification lors des trois sprints intermédiaires.

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), contraint à l'abandon lors de la 16e étape du Tour de France il y a un mois en raison d'une pneumonie, effectuait mercredi son retour à la compétition. Le Néerlandais s'est montré aux avant-postes dans l'emballage final.