La pépite australienne du sprint, Gout Gout, 17 ans, participera mardi à son premier meeting en Europe à l'occasion du «Golden Spike» d'Ostrava. Il disputera le 200 m, sa distance favorite.

Gout Gout va fouler pour la première fois une piste en Europe. IMAGO/SOPA Images

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

«Je préfère clairement le 200 au 100 parce que le 100 est un peu trop court pour moi. Vous partez et vous êtes déjà à la ligne d'arrivée», a confié Gout dimanche en conférence de presse. «J'adore sortir des blocs, atteindre ma vitesse maximale et la maintenir jusqu'à l'arrivée. Donc le 200, c'est parfait et j'adore ça», a poursuivi Gout, né en Australie de parents originaires du Soudan du Sud.

Début décembre, Gout Gout, qui avait alors 16 ans, a battu le record d'Australie du 200 m, qui datait des Jeux de Mexico en 1968, terminant le demi-tour de piste en 20''04, plus vite que la légende jamaïcaine Usain Bolt au même âge.

Il a depuis amélioré son temps en remportant l'épreuve en 19''84 lors des championnats d'Australie en avril, où il s'était aussi imposé sur 100 m en 9''99 dans la catégorie des moins de 20 ans. Les deux chronos n'avaient cependant pas été homologués en raison d'un vent trop favorable.

A Monaco ensuite

Après Ostrava, Gout sera à Monaco le 11 juillet pour l'étape de la Ligue de diamant, avec en ligne de mire les championnats du monde à Tokyo (13-21 septembre).

«Évidemment, les Mondiaux sont l'objectif principal et je veux voir ce que je peux faire sur la scène internationale face aux professionnels, a-t-il déclaré, je veux juste entrer en piste et montrer de quoi je suis capable.»