UTMB Premier succès pour Ruth Croft, pas de quadruplé pour Dauwalter

Clara Francey

30.8.2025

La Néo-Zélandaise Ruth Croft s'est offert samedi sa première victoire sur l'épreuve reine de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc à Chamonix (Haute-Savoie), après une course marquée par les intempéries, où elle a réussi à surprendre la reine de la discipline, Courtney Dauwalter.

Agence France-Presse

30.08.2025, 17:45

Deuxième l'an passé, Croft a passé la ligne sous le soleil et avec le sourire, terminant une boucle éprouvante autour du Mont-Blanc en 22 heures, 56 minutes et 23 secondes, soit le 21e temps au classement général tous genres confondus.

Déjà victorieuse sur des courses annexes à Chamonix (OCC en 2018 et 2019, CCC en 2015), la Kiwi a réalisé l'exploit de battre l'Américaine Courtney Dauwalter, triple lauréate de la distance reine à Chamonix et invaincue depuis sa première participation en 2019.

«C'était un privilège d'être à côté d'elle sur la ligne de départ, c'est la meilleure de tous les temps, elle le sera toujours », a tenu à saluer la coureuse néo-zélandaise de 36 ans à l'arrivée.

Les deux concurrentes ont longtemps alterné à la première place sous la pluie et dans le froid d'une première nuit éprouvante, marquée par de nombreux abandons, jusqu'à ce que Croft accélère entre La Fouly et Champex-Lac.

En grande difficulté, l'Américaine de 40 ans a coincé, fait rarissime pour la meilleure ultra-traileuse du monde depuis des années (3 UTMB, 2 Western States 100, 3 Hardrock 200 et un Grand Raid de La Réunion).

Évoluant au ralenti, Dauwalter a ensuite été doublée une première fois par la Française Camille Bruyas, attendue en 2e position à Chamonix, puis par l'Allemande Katharina Hartmuth, peu après Vallorcine.

Dauwalter finira a minima 4e sur la ligne d'arrivée. Chez les hommes, le Britannique Tom Evans s'est imposé en 19 heures, 18 minutes et 58 secondes, devant l'Américain Ben Dhiman et son compatriote Josh Wade.

UTMB. «Captain» Evans survit aux intempéries et s'offre le sacre suprême à Chamonix

UTMB«Captain» Evans survit aux intempéries et s'offre le sacre suprême à Chamonix

Pluie, neige, boue : dans «l’enfer» de la première nuit de l'UTMB

Pluie, neige, boue : dans «l’enfer» de la première nuit de l'UTMB

Au point de ravitaillement du lac Combal, 70 km après le départ, les coureurs amateurs de l'Ultra-trail du Mont-Blanc portaient samedi les stigmates d'une nuit dantesque, marquée par la pluie, le froid et les chutes.

30.08.2025

