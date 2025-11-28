Le judoka russe Ayub Bliev est devenu vendredi au Grand Slam d'Abou Dhabi le premier athlète de son pays à remporter un titre sous les couleurs de la Russie depuis 2022. La réintégration du pays a été annoncée jeudi par la Fédération internationale de judo.

Ayub Bliev a remporté vendredi le Grand Slam d'Abou Dhabi (archive). IMAGO/AFLOSPORT

Keystone-SDA ATS

Bliev, 28 ans, s'est imposé en finale contre le Mongol Ariunbold Enkhtaivan et a reçu sa médaille d'or sous son drapeau national et au son de l'hymne russe, une première depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022.

La Fédération internationale (IJF) a annoncé jeudi la pleine réhabilitation des judokas russes, ré-autorisés à participer aux compétitions sous les couleurs russes, avec leur hymne et leur drapeau.

Les lettres «RUS» au dos

Les judokas russes répondant à certains critères fixés par l'IJF concouraient depuis 2023 sous statut neutre. Ils portaient ainsi les lettre «AIN» au dos de leurs kimonos pour «Athlètes indépendants et neutres», tandis que leur hymne et leur drapeau étaient remplacés par ceux de l'IJF lors des cérémonies protocolaires.

Vendredi, Bliev et les autres concurrents russes en lice ont combattu avec les lettres «RUS» dans leur dos.

En réaction à la mesure, la Fédération ukrainienne a exprimé jeudi «sa vive protestation», dénonçant sur son compte instagram une mesure «contraire aux principes de paix, de justice et de responsabilité».

En juin dernier, le Bélarus, considéré comme un allié de la Russie, avait déjà été pleinement autorisé à participer aux compétitions internationale.

La Vaudoise Binta Ndiaye cinquième

La bonne performance du camp suisse aux Emirats arabes unis doit être mise au crédit de Binta Ndiaye. La Vaudoise a pris une belle cinquième place dans la catégorie des moins de 57 kg, deux semaines après être montée sur le podium du Grand Slam de Zagreb.

La judokate de 21 ans a dans un premier temps fait fort en remportant sa poule. Mais elle a ensuite dû s'incliner tant en demi-finale contre la Sud-Coréenne Huh Mimi qu'en repêchage contre l'Espagnole Marta Garcia Martin.